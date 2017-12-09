Футбольный матч продолжительностью 24 часа стартовал в Калининграде

Футбольный матч продолжительностью 24 часа стартовал в субботу на стадионе "Балтика" в Калининграде. Встреча приурочена ко Всемирному дню футбола (World Football Day), который отмечается 10 декабря."Аналогов подобного футбольного марафона в нашем регионе прежде не было. Матч проходит при поддержке правительства Калининградской области", - уточнили в пресс-службе областного правительства.В игре, разбитой на 45-минутные таймы, в общей сложности примут участие 600 человек разного пола и возраста. На поле выйдут представители силовых структур, предприятий региона, школьники, студенты, журналисты, бизнесмены, которые поделены на две команды - "Балтика" и "Калининград-2018".Игру будут поочередно судить 36 арбитров, марафон завершится в 11 утра по местному времени 10 декабря игрой между представителями областного правительства и областной думы с одной стороны и администрации Калининграда с другой. Победителя матча определят по итоговому счету голов, забитых за сутки.