Болельщики не получат свинину во время чемпионата мира - 2018

Во время ЧМ-2018 на стадионах ограничат продажу продукции из свинины.Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", такое решение организаторов турнира было принято в связи с тем, что начало мирового первенства выпадает на Рамадан (обязательный пост для мусульман).Отмечается, что болельщикам будут предложены блюда, приготовленные из говядины и курицы.