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Болельщики не получат свинину во время чемпионата мира - 2018

Во время ЧМ-2018 на стадионах ограничат продажу продукции из свинины.

Как сообщает телеграм-канал "Мутко против", такое решение организаторов турнира было принято в связи с тем, что начало мирового первенства выпадает на Рамадан (обязательный пост для мусульман).

Отмечается, что болельщикам будут предложены блюда, приготовленные из говядины и курицы.
Сегодня, 01:17
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№3 Написал: Asking (Сегодня, 02:21) #
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online

Цитата: казылык
блюда из конины тоже можно готовить

Из конины можно приготовить даже вер-блюда smile Особенно шведского


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: казылык (Сегодня, 01:48) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Бавария»
такое решение организаторов турнира было принято в связи с тем, что начало мирового первенства выпадает на Рамадан (обязательный пост для мусульман).

Отмечается, что болельщикам будут предложены блюда, приготовленные из говядины и курицы.

блюда из конины тоже можно готовить
Регистрация: 15.04.2018 [жалоба]
№1 Написал: Шампиньон Столица Мира (Сегодня, 01:36) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
ох.еть. в чужой монастырь, да со своим уставом....
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
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