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Диего Годин: матч против Египта самый важный на групповом этапе

Защитник "Атлетико" и сборной Уругвая Диего Годин поделился ожиданиями от чемпионата мира по футболу 2018 года.

"Самый важный матч в группе у нас будет против сборной Египта. Это очень сильная и организованная команда, которая отдает все силы на поле и выполняет идеи опытного тренера-тактика. Наличие Мохаммеда Салаха дает их команде мощный атакующий потенциал.

Выделю также и сборную Россию. Они уже давно готовятся к ЧМ-2018. Россияне провели несколько матчей против сборных топ-уровня, поэтому и против нас они будут играть в том же стиле", — приводит слова Година AS.

Матч между сборными Египта и Уругвая пройдет 15 июня в Екатеринбурге.
Теги: Годин Сборная Египта Сборная Уругвая
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