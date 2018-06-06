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Илья Кутепов: как остановить Салаха? Серхио Рамос показал один из способов

Защитник "Спартака" Илья Кутепов отказался называть сборную Египта командой одного игрока. Он также отметил, что был бы рад если бы лидер египетской сборной Мохамед Салах смог бы сыграть на ЧМ-2018.

"Как можно остановить Салаха? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.

Я бы не сказал, что Египет — команда одного игрока. Конечно, Салах выделяется на фоне остальных, но в составе египтян есть квалифицированные игроки. Они могут сыграть нестандартно", - цитирует Кутепова Sport24.
Теги: Кутепов Салах
Вчера, 23:04
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11
(3)
№11 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 00:25) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Всегда подозревал,что у него проблемы с головой


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
№10 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Вчера, 23:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
мда....
Игрок сборной России дамы и господа
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№9 Написал: Играл с Сашей Головнем (Вчера, 23:39) #
  • +1
  •  (5)

Серхио Рамоса в том матче надо было удалять за два нарушения против Салаха и Кариуса. Это, как минимум две желтые карточки. А удар локтем Кариоса в челюсть - это прямая красная карточка. На ЧМ такие приёмы не пройдут.
Регистрация: 7.01.2017 [жалоба]
№8 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:37) #
  • +2
  •  (2)

Главное, чтобы и другие способы освоили. В чем сильно сомневаюсь (даже в Англии про них мало что знают).
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№7 Написал: Asking (Вчера, 23:35) #
  • -2
  •  (6)
online

Походу, Кутепов из Спартака отчаливает - мы дебилов у себя не терпим


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Держим трешечку - бог ее любит... А the nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Вчера, 23:35) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
недоумок
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№5 Написал: BAMBR Москва (Вчера, 23:34) #
  • +7
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
И ладно бы ещё он умел так играть,как Серхио Рамос,но ведь только и умеет,что языком всякую хрень( это мягко сказано ) пороть
Регистрация: 13.09.2011 [жалоба]
№4 Написал: Юлий Цезарь (Вчера, 23:26) #
  • 0
  •  (8)

Как этот Кутепов вообще в сборной оказался? rage
Регистрация: 1.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Scoter дом (Вчера, 23:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
То а так и умеете костоломы ничего человеческого в вас не осталось быдло сборная позор !!!!
Регистрация: 26.09.2006 [жалоба]
№2 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Вчера, 23:14) #
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
Олень.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№1 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Вчера, 23:07) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
КАМАЗ
Фу, какое гoвнo. А я лучше о нем думал.
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
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