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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Илья Кутепов: как остановить Салаха? Серхио Рамос показал один из способов
Защитник "Спартака" Илья Кутепов отказался называть сборную Египта командой одного игрока. Он также отметил, что был бы рад если бы лидер египетской сборной Мохамед Салах смог бы сыграть на ЧМ-2018.
"Как можно остановить Салаха? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.
Я бы не сказал, что Египет — команда одного игрока. Конечно, Салах выделяется на фоне остальных, но в составе египтян есть квалифицированные игроки. Они могут сыграть нестандартно", - цитирует Кутепова Sport24.
"Как можно остановить Салаха? Например, как Серхио Рамос. Он показал один из способов. Не скажу, что я сильно расстроился, когда Салах получил повреждение в финале, но желаю ему скорейшего выздоровления. Буду рад, если он сыграет на чемпионате мира. Когда противостоишь таким мастерам, растешь.
Я бы не сказал, что Египет — команда одного игрока. Конечно, Салах выделяется на фоне остальных, но в составе египтян есть квалифицированные игроки. Они могут сыграть нестандартно", - цитирует Кутепова Sport24.
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