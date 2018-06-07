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Футболистка сборной России - о мужской команде: люди сейчас прыгают с корабля и кричат: "мы тонем"

Футболистка "Валенсии" и сборной России Надежда Карпова уверена в выходе нашей команды из группы ЧМ-2018.

- Сможет сборная после двух невразумительных товарищеских игр достойно выступить на чемпионате мира?

- Я полностью на стороне нашей команды, поддерживаю всегда, переживаю и считаю, что сейчас много негативных комментариев: люди не верят и пытаются привести какую-то аналитику. Но я считаю, что у нас в руководстве не работают просто так, понимают всю ситуацию и нужно довериться специалистам. Поживем - увидим.

- Перед ЧМ у России нет побед, это не тревожит?

- Это естественно, потому что сейчас подготовительный период, не должны сейчас играть на пике, побеждать ту же Турцию, а потом радостно хлопать в ладоши и говорить, какие мы молодцы. Черчесов же сказал, что настоящий футбол будет уже 14 июня, поэтому давайте дождемся встречи с саудитами. После матча можно будет делать какие-то выводы. Мы же не знаем сейчас какой характер подготовки у сборной, может, ребята находятся под огромными нагрузками. Вспоминается, что в 2008 году был больший негатив к сборной. Помню, мы 0:3 Румынии уступили. Тогда были очень скептически настроены, говорили, что это худшая сборная всех времен. А в итоге заняли третье место на Евро. Чемпионат мира - очень ответственный турнир, поэтому у всех бьют эмоции, любой неверный шаг будоражит сознание, и люди прыгают с корабля и кричат: "Мы тонем". Не нужно делать сейчас поспешных выводов, делать из себя футбольных тренеров, аналитиков и поносить всё и всех подряд.

- Россия из группы выйдет?

- Сто процентов. Абсолютно точно. Учитывая состояние нашего футбола, это станет для нас удачным результатом.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Сборная России
Сегодня, 01:30
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№1 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 02:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Но я считаю, что у нас в руководстве не работают просто так, понимают всю ситуацию и нужно довериться специалистам.

Надя, а ты бы доверилась врачу, у которого 7 из 7 операций закончились смертью пациента?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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