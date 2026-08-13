"Матвей – большой молодец, отличный вратарь, который прославляет свою страну на международной арене. Лично я очень радуюсь его успехам. Это все говорит о том, что у нас самая лучшая вратарская школа – равных нет.
Можно ли сравнить Сафонова с Акинфеевым? Это вообще не к чему, на мой взгляд. Оба хороши, но Матвею далеко до Игоря. Каждый из них силен по-своему. И каждому свое. Не хотел бы делать выбор в пользу одного", — сказал Кавазашвили.
На данный момент Матвей Сафонов в составе "ПСЖ" выиграл девять трофеев. Игорь Акинфеев в футболке ЦСКА выиграл 22 трофея.
Кавазашвили: Сафонов – отличный вратарь, но ему далеко до уровня Акинфеева
Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили в беседе с Rusfootball.info высказался о вратаре «ПСЖ» Матвее Сафонове.
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