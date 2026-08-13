Лепехин: "Спартак" и без Даку был крепкой командой

Фото: ФК "Спартак"

"Даку — один из лучших нападающих нашего чемпионата, пока он играл в "Рубине". Посмотрим, как он сможет проявить себя в новом клубе. Но " Спартак " и без Даку был крепкой командой, которой было по силам бороться за высокие места", - сказал Лепехин " Чемпионату ".

Мирлинд Даку перешел в московский "Спартак" из казанского "Рубина" в летнее трансферное окно за 11 миллионов евро и заключил контракт на три года. Форвард дебютировал за красно-белых в матче 3 тура чемпионата России, выйдя на замену во встрече с "Краснодаром". Результативными действиями албанский нападающий не отметился.