Коваленко: Батраков - светлая голова

"Батраков — правда светлая голова. Он всегда максимально быстро принимает решения, всегда заранее оценивает ситуацию. У него есть сильные качества, за счёт которых он может играть в Европе", - сказал Коваленко "Матч ТВ".
Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" хавбек провел 4 матча и отдал 1 результативную передачу.
Ранее появлялась информация о готовности Батракова перебраться в "Галатасарай", при этом турецкому клубу ещё необходимо договориться с "Локомотивом" об условиях сделки. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 28 миллионов евро.