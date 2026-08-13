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Коваленко: Батраков - светлая голова

Новичок "Локомотива" Александр Коваленко высказался об игре Алексея Батракова.
Фото: ФК "Локомотив"
"Батраков — правда светлая голова. Он всегда максимально быстро принимает решения, всегда заранее оценивает ситуацию. У него есть сильные качества, за счёт которых он может играть в Европе", - сказал Коваленко "Матч ТВ".


Алексей Батраков является выпускником академии московского "Локомотива". В текущем сезоне за "железнодорожников" хавбек провел 4 матча и отдал 1 результативную передачу.

Ранее появлялась информация о готовности Батракова перебраться в "Галатасарай", при этом турецкому клубу ещё необходимо договориться с "Локомотивом" об условиях сделки. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 28 миллионов евро.

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