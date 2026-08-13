В "Локомотиве" прокомментировали избиение охраной "РЖД Арены" журналиста "Матч ТВ"

Фото: ФК "Локомотив"

"Клуб и телеканал проводят совместное разбирательство данного эпизода с целью выявления обстоятельств произошедшего. Служебная проверка продолжается, по итогам клуб и телеканал выйдут с совместным заявлением", — сказано в совместном сообщении клуба и телеканала.

По информации инсайдера Ивана Карпова, охрана в грубой форме заставила журналиста покинуть арену в 21:30, хотя по регламенту он мог находиться там до 22:00. Приняв на себя оскорбления, корреспондент начал снимать происходящее на телефон, а затем охранники начали заламывать руки и избивать. После случившегося репортёр зафиксировал в травмпункте следы насилия на теле.