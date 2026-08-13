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В "Локомотиве" прокомментировали избиение охраной "РЖД Арены" журналиста "Матч ТВ"

"Локомотив" и "Матч ТВ" устанавливают обстоятельства избиения журналиста на матче "железнодорожников" с "Акроном".
Фото: ФК "Локомотив"
"Клуб и телеканал проводят совместное разбирательство данного эпизода с целью выявления обстоятельств произошедшего. Служебная проверка продолжается, по итогам клуб и телеканал выйдут с совместным заявлением", — сказано в совместном сообщении клуба и телеканала.


По информации инсайдера Ивана Карпова, охрана в грубой форме заставила журналиста покинуть арену в 21:30, хотя по регламенту он мог находиться там до 22:00. Приняв на себя оскорбления, корреспондент начал снимать происходящее на телефон, а затем охранники начали заламывать руки и избивать. После случившегося репортёр зафиксировал в травмпункте следы насилия на теле.

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