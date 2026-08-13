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Охрана избила журналиста после матча "Локомотива" - источник

Корреспондент "Матч ТВ" был избит охраной стадиона "РЖД Арена".
Фото: ФК "Локомотив"
Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграмм-канале.

Инцидент произошел во время матча третьего тура РПЛ между "Локомотивом" и "Акроном".

По информации источника, охрана в грубой форме заставила журналиста покинуть арену в 21:30, хотя по регламенту он мог находиться там до 22:00. Приняв на себя оскорбления, корреспондент начал снимать происходящее на телефон, а затем охранники начали заламывать руки и избивать. После случившегося репортёр зафиксировал в травмпункте следы насилия на теле.

"Матч ТВ" обратился к "Локомотиву" с просьбой предоставить записи с камер наблюдения. Ответа от "железнодорожников" не поступило.

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