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Полузащитник "Локомотива" прокомментировал неудачный старт сезона

Полузащитник "Локомотива" Зелимхан Бакаев высказался о стартовых матчах сезона в исполнении "железнодорожников".
Фото: ФК "Локомотив"
"Сейчас у нас нет времени беспокоиться, прокручивать плохие мысли в голове. В любом случае надо пытаться быть на позитиве и с нормальным настроением подходить к игре. Надо пробовать ещё, не останавливаться, верить", - цитирует Бакаева пресс-служба "Локомотива".


Старт сезона для московского "Локомотива" получился крайне неудачным. Команда Михаила Галактионова идет на 13-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе всего 2 очка в трех матчах. В Кубке России "железнодорожники" уступили в серии пенальти ЦСКА.

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