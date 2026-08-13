Полузащитник "Локомотива" прокомментировал неудачный старт сезона

"Сейчас у нас нет времени беспокоиться, прокручивать плохие мысли в голове. В любом случае надо пытаться быть на позитиве и с нормальным настроением подходить к игре. Надо пробовать ещё, не останавливаться, верить", - цитирует Бакаева пресс-служба "Локомотива".
Старт сезона для московского "Локомотива" получился крайне неудачным. Команда Михаила Галактионова идет на 13-м месте в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе всего 2 очка в трех матчах. В Кубке России "железнодорожники" уступили в серии пенальти ЦСКА.