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Англия уверенно обыграла Коста-Рику

Сборная Англии в товарищеском матче обыграла команду Коста-Рики.

Сборная Англии провела последний матч перед ЧМ-2018 в России.

Товарищеский матч

Англия — Коста-Рика — 2:0

Голы: Рашфорд, 13 (1:0); Уэлбек, 76 (2:0)
Теги: Сборная Англии Сборная Коста-Рики
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