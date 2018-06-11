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Сборная Бельгии разгромила Коста-Рику

Товарищеский матч

Бельгия – Коста-Рика 4:1

Голы: Руис, 24, Мертенс, 31, Лукаку, 42, 50, Батшуайи, 64

Бельгия: Куртуа, Менье (Шадли, 46), Вертонген, Боята (Дендонкер, 66), Алдервейрелд, Карраско, Брёйне (Тилеманс, 71), Витсель, Азар (Дембеле, 70), Лукаку (Азар, 65), Мертенс (Батшуайи, 52)

Коста-Рика: Навас, Гамбоа (Смит, 66), Овьедо (Кальво, 46), Гонсалес, Акоста, Дуарте, Боланьос (Гусман, 62), Техеда, Борхес, Уренья (Венегас, 46), Руис

Предупреждения: Гонсалес, 44
Теги: Сборная Бельгии Сборная Коста-Рики
Вчера, 23:43
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