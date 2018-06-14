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Группа A – жребий для хозяев, о котором только можно было мечтать?
Rusfootball.info продолжает представлять участников ЧМ-2018. На очереди квартет A, в котором ожидается нешуточная борьба за путёвки в плей-офф. Россия на правах хозяйки турнира постарается не повторить «рекорд» ЮАР, ставшей первой сборной-организатором ЧМ, не пробившейся в плей-офф. Египет с Салахом будет претендовать на лучший результат в своей истории, Уругвай станет главным фаворитом, а Саудовская Аравия попробует преподнести сюрприз.
Место в рейтинге FIFA: 70
Самое удачное выступление в истории: групповой этап (1994, 2002, 2014).
Путь
Организатор чемпионата мира освобождается от участия в квалификации. Вместо этого хозяева на протяжении нескольких лет готовятся к турниру с помощью товарищеских матчей. Поэтому весь путь России на чемпионат мира был эквивалентен пути футбольных чиновников РФС в штаб-квартиру ФИФА. Легендарное «лет ми спик фром май харт» от Виталия Мутко – лучшая характеристика того, как Россия пробивалась на чемпионат мира.
Если отбросить в сторону небольшой сарказм, то наша страна впервые в истории принимает турнир такого уровня. Даже Советский Союз никогда не проводил чемпионат мира на своей территории. Поэтому Мундиаль в данном аспекте станет куда более значимым событием, чем сочинская Олимпиада 2014 года. Если Олимпийские игры в СССР уже проходили, то опыт проведения чемпионата мира будет первым.
Стиль
Игровой стиль сборной России – главный вопрос, на который, по всей видимости, ответ не знает никто, включая главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Именно отсутствие рисунка игры и непонятные решения стали основной причиной критики сборной. Перед началом турнира россияне отметились неприятной серией из семи товарищеских матчей без побед. Само по себе отсутствие результата вряд ли могло вызвать столь негативную реакцию, как игра российской сборной. Апогей наступил непосредственно перед стартом турнира, когда в товарищеских матчах со сборной Австрии и Турции россияне нанесли всего один (!!) удар в створ ворот. Сохранять оптимизм после такого, конечно, сложно.
При этом в сборной наблюдались и «шараханья». Изначально тренерский штаб наигрывал в центре обороны связку Кудряшов – Джикия – Васин, но защитники «Спартака» и ЦСКА получили травмы, которые лишили их шансов на участие в чемпионате мира. В итоге в сборную вернулся 38-летний Сергей Игнашевич, согласившийся лишь в последний момент. Ветеран уже стал основным игроком сборной, выходя в старте в матчах с Австрией и Турцией. При этом Черчесов перевёл игру своей команды на другую схему с двумя центральными защитниками. Наверное, этот вариант в условиях острого дефицита центрдефов в сборной и является более удачным, но всё равно метания между схемами вызывают вопросы.
Также не совсем понятно, к какой игре пытается подвести Черчесов своих подопечных. Выход из обороны в атаку российской сборной обычно сопровождается забросами со своей половины поля, но в качестве основного форварда тренерский штаб использует Смолова, который борется за верховые мячи не так удачно, как Дзюба. Непонятен выбор и в пользу крайних полузащитников, нацеленных на навесы и прострелы. Опять же, Смолову тяжело бороться за верховые мячи, которые то и дело направляются в чужую штрафную.
Главные звёзды
При довольно скромном составе в сборной России есть и немало потенциальных звёзд. Конечно, самым перспективным из числа сборников является полузащитник ЦСКА Александр Головин, на которого, по слухам, претендуют и европейские топ-клубы. Похоже, что особый интерес к игроку проявляет «Ювентус», который даже планирует подписать Головина до окончания чемпионата мира. В ЦСКА он уже стал настоящим лидером, в сборной у Александра пока получается гораздо меньше. Возможно, именно на этом турнире он сможет раскрыть свой потенциал.
Стать звёздами российской сборной могут и братья Миранчуки. В «Локомотиве» они уже выиграли чемпионат России, став авторами настоящей сенсации (по российским меркам). В сборной Миранчуки пока тоже не полностью сумели проявить себя. Но, безусловно, тренерский штаб братьям-близнецам доверяет. Наверняка, оба получат достаточную игровую практику на турнире.
Главной ударной силой сборной должен стать Фёдор Смолов. Форвард «Краснодара», ставший вторым бомбардиром минувшего чемпионата России, фактически превратился в безальтернативный вариант, если команде нужно играть с подвижным нападающим. Смолов пока так и не перебрался в Европу, несмотря на слухи, но с желанием поиграть за границей у Фёдора проблем нет. Чемпионат мира станет для него шансом заинтересовать европейские клубы.
Наверное, пригодился бы сборной и Игорь Денисов, ставший чемпионом России в составе «Локомотива». Но Станислав Черчесов, чьи отношения с Денисовым испортились ещё во время совместной работы в «Динамо», даже не рассматривал кандидатуру опорника. В результате россияне остались фактически без чистого опорника-разрушителя, что делает перспективы национальной команды ещё более туманными.
Знакомые лица
В своих обзорных статьях, которые знакомят читателей с участниками чемпионата мира, мы рассказываем об игроках, выступавших в российском чемпионате. В случае со сборной России стоит пойти от обратного. Легионерами в составе национальной команды являются лишь двое – голкипер «Брюгге» Владимир Габулов и полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев.
Черышев никогда не играл в России, а всю сознательную жизнь провёл в Испании, являясь воспитанником «Реала». В Мадриде стать игроком основы талантливому россиянину не удалось, но зато он неплохо чувствует себя в «Вильярреале». Ещё не мешали бы травмы, которые преследуют Черышева на протяжении всей карьеры!
Габулов лишь в конце прошлого сезона решился на переезд. Точнее, голкипер получил соответствующее предложение от «Брюгге». Бельгийцы заинтересовались опытным вратарём, ставшим одним из лидеров тульского «Арсенала». Габулову сразу было доверено место основного вратаря команды, но после серии неудачных матчей россиянин сел на скамейку запасных. Впрочем, это не помешало ему выиграть чемпионат страны в составе нового клуба.
Ориентировочный состав:
Чем занимаются перед ЧМ
Перед стартом чемпионатом мира за сборную России тревожно. Видимо, нервничают и сами игроки. В результате подготовительный период получился нервозным. Форвард «Арсенала» Артём Дзюба раскритиковал журналистов, которые, по мнению игрока, относятся к сборникам, как к врагам. В то же время Станислав Черчесов регулярно разговаривает с представителями прессы, не скрывая довольно высокомерного отношения. В общем, получилось как-то не слишком приятно. Большинство болельщиков сходятся во мнении, что активно поддерживать ТАКУЮ сборную нелегко. Народной её уже точно не назовёшь, но шанс для примирения ещё есть.
Сборная Саудовской Аравии
Место в рейтинге FIFA: 67
Самое удачное выступление в истории: 1/8 финала (1994)
Путь
Сборная Саудовской Аравии участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира даже чаще, чем Россия. В то же время саудовские футболисты выходили в плей-офф, чего никогда не удавалось сделать россиянам. В связи с этим возникает резонный вопрос, а кто является фаворитом матча открытия Мундиаля?
Саудовцы довольно уверенно преодолели отборочный турнир. Стартовав в азиатской группе со второго раунда, они выиграли шесть матчей из восьми. В результате сборная Саудовской Аравии заняла в своей группе второе место и вышла в следующую стадию. Там саудовцам уже пришлось попотеть. Они опередили австралийцев, ставших третьими в своей группе, лишь за счёт дополнительных показателей. Таким образом сборной Саудовской Аравии удалось миновать стыковые матчи. Австралийцы же сыграли сперва с Сирией, а затем и с Гондурасом. Не факт, что Саудовской Аравии удалось бы выйти из этих стыков победительницей.
Саудовцы наравне с японцами были самыми результативными в отборочном турнире. В 10 матчах они забили 17 мячей. Правда, в обороне игра аравийцев не впечатлила: 10 пропущенных мячей в играх с Таиландом, Ираком, ОАЭ и другими командами азиатской группы вряд ли можно назвать хорошим результатом.
Стиль
Охарактеризовать стиль сборной Саудовской Аравии нелегко. У команды есть ярковыраженный лидер в атаке. Мохаммад Аль-Сахлави стал лучшим бомбардиром в азиатском отборочном турнире, забив 16 мячей. С аналогичным показателем отбор закончил и поляк Роберт Левандовски. Оба форварда стали самыми результативными игроками в квалификации. Правда, Аль-Сахлави забил восемь мячей в ворота Восточного Тимора.
В отборочном турнире и в товарищеских матчах сборная Саудовской Аравии охотно атаковала, оставляя свободные зоны. Но, наверное, на чемпионате мира саудовцы перестроят свою игру: в России смелый футбол саудовцев может привести к крупным поражениям.
Состав и подготовка к турниру
В сборной Саудовской Аравии ещё год назад не было ни одного игрока, выступающего в Европе. Но по ходу прошлого сезона футбольные власти Саудовской Аравии договорились с руководством Примеры. В итоге сразу трое игроков отправились в аренду в испанские клубы - Фахад Аль-Муваллад («Леванте»), Яхья Аш-Шехри («Леганес») и Салем Аль-Даусари («Вильярреал»). Сложно сказать, чему удалось научиться саудовцам в Испании: на поле они практически не выходили. Разве что положительно могли сказаться совместные тренировки, но результат эксперимента можно будет подводить уже после турнира в России.
У Саудовской Аравии на чемпионате мира будет довольно возрастная команда. В итоговой заявке оказалось лишь пять игроков, младше 25 лет. На роль лидеров помимо уже упомянутого бомбардира Мохаммада Аль-Сахлави претендуют многоопытные Осама Хавсави (135 матчей за сборную), Таисир Аль-Яссим (132 матча за сборную).
Ориентировочный состав:
Чем занимались перед ЧМ
Перед стартом чемпионата мира сборная Саудовской Аравии сменила главного тренера. В 2017 году контракт закончился у голландца Берта ван Марвейка, именно он вывел сборную на чемпионат мира. Но контракт с голландцем продлён не был. Затем на пост главного тренера аравийцы назначили Эдгардо Баусу, который возил Аргентину на прошлый Мундиаль. Но и он пробыл во главе сборной совсем недолго. В итоге в конце ноября 2017 года в качестве главного тренера был утверждён Хуан-Антонио Пицци. Ранее аргентинец выигрывал со сборной Чили Копа Америка, но не смог вывести «Ла Роху» на чемпионат мира.
Сборная Египта
Место в рейтинге FIFA: 45
Самое удачное выступление в истории: групповой турнир (1990)
Путь
Египтяне довольно уверенно пробились на чемпионат мира в Россию. Они стали одними из первых представителей Африки, обеспечивших себе поездку на Мундиаль.
Сборная Египта стартовала в квалификации со второго этапа. Там «фараоны» по сумме двух матчей обыграли сборную Чада со счётом 4:1. Без особого труда египтяне преодолели и заключительную стадию квалификации. Оказавшись в одной группе с Угандой, Ганой и Конго, египтяне заняли первое место в своей группе. Борьбы не получилось: разобранная Гана была несостоятельна, а Уганде ещё рановато мечтать о поездке на чемпионат мира. В итоге «фараоны» потерпели лишь одно поражение, а первую строчку за собой они сохраняли на протяжении всего турнира. В итоге Египет оформил досрочную квалификацию в предпоследнем туре, одержав домашнюю победу над Конго. Получилось весьма эффектно: соперник сравнял счёт за несколько минут до окончания основного времени, но в добавленные минуты навал хозяев сработал. В результате Салах реализовал пенальти и впервые с 1990-го года завоевал для своей команды путёвку в финальную стадию чемпионата мира.
Вклад Салаха действительно трудно переоценить. Лидер египетской сборной стал лучшим бомбардиром, забив пять мячей. Это – лучший показатель не только в своей национальной команде, но и во всём отборочном турнире африканской федерации.
Тренер
Хоть Салах и считается главным творцом успехов сборной Египта, ещё одним героем команды, вне всяких сомнений, является Эктор Купер. Аргентинец, который дважды выводил «Валенсию» в финал Лиги чемпионов, а затем ещё и успешно работавший с «Интером», с начала нулевых ушёл в тень. Сменив множество клубов и сборных, Купер остановился в Египте. Этот союз оказался успешным, с 2015 года аргентинец явно стал своим в северной Африке. Сборная Египта переживала кризис. С 2006 по 2010 годы египтяне трижды становились чемпионами континента, но после этого не могли даже преодолеть отборочный турнир. Купер, возглавив «фараонов», сразу привёз их к серебряным медалям континетального первенства, а затем ещё и был успешный отбор на чемпионат мира в Россию, только третий в истории страны.
Купер – настоящий максималист. Он явно не готов удовлетвориться программой-минимум. Весной аргентинец создал в мессенджере WhatsApp группу для своих игроков, которую назвал «четвертьфинал чемпионата мира». В этом и есть вся сущность аргентинского тренера. Он считает, что Египту действительно по силам пробиться в четвертьфинал. Да, Салах в этом сезоне действительно крут, но без Купера сборная Египта вряд ли была бы там, где она сейчас.
Состав и подготовка к турниру
Вопреки расхожему мнению, сборная Египта – это не только Мохаммед Салах. Так, почти половина всех сборников выступает в Европе. Главная проблема «фараонов» - вратарская позиция. Основной голкипер Ахмед Эль-Шенави получил травму колена, которая лишила его возможности сыграть в России. Видимо, пост номер один теперь займёт многоопытный капитан команды Эссам Эль-Хадари, который на чемпионате мира может установить новый рекорд. 45-летний голкипер может стать самым возрастным участником в истории мировых первенств. Наверняка, Купер выпустит Эль-Хадари на поле для того, чтобы тот установил новый рекорд.
Сразу семь игроков египетской сборной выступают в Англии. Помимо Салаха, форварда «Ливерпуля», в топ-клубе играет Мохамед Эль-Нани, защищающий цвета «Арсенала». В АПЛ минувший сезон также провели Али Габр, Ахмед Хегази (оба - «Вест Бром»), Рамадан Собхи («Хаддерсфилд»). Также в сборную были вызваны ещё два игрока из Чемпионшипа – второго по значимости дивизиона чемпионата Англии. Кроме того, в итоговую заявку Египта попали Махмуд Хассан (Касымпаша, Турция) и Амр Варда (ПАОК). Так что, не стоит думать, что «фараоны» приезжают в Россию с составом одного уровня с Саудовской Аравией. Речь идёт об очень крепкой команде с опытными исполнителями.
После успешной квалификации на чемпионат мира египтяне провели пять товарищеских матчей. Похвастаться подопечным Эктора Купера особо нечем: в свой актив они записали две ничьих и три поражения. При этом египтяне даже не сумели обыграть скромный Кувейт, что стало неприятным сюрпризом для поклонников сборной.
Ориентировочный состав
Чем занимались перед ЧМ
Всё внимание болельщиков перед чемпионатом мира было приковано к здоровью Салаха. Лучший бомбардир чемпионата Англии получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против «Реала». История вызвала колоссальный резонанс, а защитнику «Реала» Серхио Рамосу, который и нанёс повреждение, даже стали поступать угрозы. Многие болельщики успели обвинить Рамоса в намеренном травмировании Салаха.
В итоге, по всей видимости, Салах всё-таки восстановится к старту чемпионата мира, но готовился к турниру бомбардир по индивидуальной программе. Египтяне разместились на время чемпионата мира в Грозном, где сразу попали в центр внимания местного населения. Естественно, что приветствовал гостей и главный болельщик Чечни – Рамзан Кадыров. По слухам, ради встречи с Кадыровым египетским футбольным чиновникам даже пришлось разбудить Салаха, отдыхавшего в гостинице. Но инцидент быстро замяли: египтяне теперь могут спокойно готовиться к чемпионату мира.
Сборная Уругвая
Место в рейтинге FIFA: 14
Самое удачное выступление в истории: победа (1930, 1950)
Путь
Отборочный турнир в латиноамериканской зоне – настоящий междусобойчик, в котором не так легко выйти победителем. В матчах по круговой системе со всеми командами континента получается своеобразная мини-Копа Америка. Уругвайцы со своей задачей справились на отлично. Лучше них в квалификации выступили только бразильцы, которые и вовсе задолго до окончания отборов гарантировали себе путёвку в Россию.
Что касается Уругвая, то «селеста» свою путёвку на турнир получила за тур до окончания квалификации. В итоге уругвайцы заняли итоговое второе место, одержав девять побед в 18 матчах. Лучшим бомбардиром квалификации КОНМЕБОЛ стал форвард «селесты» Эдинсон Кавани, забивший 10 мячей. Вообще, сборная Уругвая здорово проявила себя в атаке: больше неё забивали лишь бразильцы. И в этом нет ничего удивительного, учитывая отличный подбор игроков сборной Уругвая.
Стиль
В определённой степени игровой стиль сборной Уругвая можно сравнить с мадридским «Атлетико». Уругвайцы предпочитают действовать осторожно, но просто отлично разжимают свою «пружину» в контратаках. Главная задача «селесты» - отвоевать пространство для Кавани и Суареса, которые на двоих в сборной наколотили уже почти 100 мячей. Опаснейшим оружием латиноамериканцев остаются стандарты. Лучшее подтверждение – восемь голов капитана Диего Година в составе национальной команды. Не отстаёт от него и партнёр по оборе «Атлетико» Хосе Хименес, забивший уже пять мячей к своим 23 годам. Феноменальный показатель для центрального защитника!
Состав и звёзды: в сборной Уругвая назревает смена поколений. Все лидеры команды уже перешагнули 30-летний рубеж. Видимо, чемпионат мира в России будет для них последним шансом проявить себя на подобном турнире. Конечно, Кавани и Суарес ещё смогут съездить в Катар через четыре года, но вряд ли в 35-летнем возрасте они останутся главными действующими лицами.
Попытки омолодить состав пока не были успешными. Считаем лидеров сборной: Фернандо Муслера (голкипер, 31), Диего Годин (центральный защитник, 32), Мартин Касерес (крайний защитник, 31), Карлос Санчес (центральный полузащитник, 33), Кристиан Родригес (крайний полузащитник, 32), Луис Суарес и Эдинсон Кавани (нападающие, 31). В сборной появляются более молодые игроки, но кроме Хосе Хименеса выделить из них фактически некого.
При этом большинство сборников Уругвая играет в Европе. Исключение составляют лишь два игрока уругвайского «Пеньяроля», да несколько представителей клубов чемпионатов Мексики, Аргентины и Бразилии.
Тренер
Сборную Уругвая уже сложно представить без седовласого Оскара Табареса, который руководит командой с 2006 года. Но в последнее время Табарес сдал: сейчас наставнику уругвайской сборной приходится использовать трость, а зачастую он и вовсе находится в инвалидном кресле. Табаресу уже 71 год, пока он не объявлял о своём будущем, но велика вероятность, что после чемпионата мира легендарный уругвайский тренер уйдёт на пенсию. При нём сборная Уругвая выиграла Копа Америку (2011), а также дважды пробивалась в плей-офф чемпионата мира. На Мундиале в ЮАР (2010) уругвайцы и вовсе заняли четвёртое итоговое место.
Чем занимались перед ЧМ
После окончания квалификации уругвайцы провели пять товарищеских матчей. С поляками и австрийцами сборная Уругвая сыграла неудачно: ничья и поражение. Но эти матчи состоялись ещё в 2017 году. А непосредственно перед стартом ЧМ-2018 латиноамериканцы одержали три победы. В марте они обыграли Чехию (2:0) и Уэльс (1:0), а уже в июне ещё и разгромили Узбекистан (3:0).
Ориентировочный состав
Расклады в группе
Явным фаворитом группы A является Уругвай. И по составу, и по опыту выступления на таком уровне уругвайцы превосходят всех соперников. По всей видимости, борьба за вторую путёвку в плей-офф развернётся между Россией и Египтом. Но и Саудовская Аравия в такой группе «жизни» может преподнести сюрприз. Фаворитов среди претендентов на вторую путёвку в плей-офф нет.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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Место в рейтинге FIFA: 70
Самое удачное выступление в истории: групповой этап (1994, 2002, 2014).
Путь
Организатор чемпионата мира освобождается от участия в квалификации. Вместо этого хозяева на протяжении нескольких лет готовятся к турниру с помощью товарищеских матчей. Поэтому весь путь России на чемпионат мира был эквивалентен пути футбольных чиновников РФС в штаб-квартиру ФИФА. Легендарное «лет ми спик фром май харт» от Виталия Мутко – лучшая характеристика того, как Россия пробивалась на чемпионат мира.
Если отбросить в сторону небольшой сарказм, то наша страна впервые в истории принимает турнир такого уровня. Даже Советский Союз никогда не проводил чемпионат мира на своей территории. Поэтому Мундиаль в данном аспекте станет куда более значимым событием, чем сочинская Олимпиада 2014 года. Если Олимпийские игры в СССР уже проходили, то опыт проведения чемпионата мира будет первым.
Стиль
Игровой стиль сборной России – главный вопрос, на который, по всей видимости, ответ не знает никто, включая главного тренера национальной команды Станислава Черчесова. Именно отсутствие рисунка игры и непонятные решения стали основной причиной критики сборной. Перед началом турнира россияне отметились неприятной серией из семи товарищеских матчей без побед. Само по себе отсутствие результата вряд ли могло вызвать столь негативную реакцию, как игра российской сборной. Апогей наступил непосредственно перед стартом турнира, когда в товарищеских матчах со сборной Австрии и Турции россияне нанесли всего один (!!) удар в створ ворот. Сохранять оптимизм после такого, конечно, сложно.
При этом в сборной наблюдались и «шараханья». Изначально тренерский штаб наигрывал в центре обороны связку Кудряшов – Джикия – Васин, но защитники «Спартака» и ЦСКА получили травмы, которые лишили их шансов на участие в чемпионате мира. В итоге в сборную вернулся 38-летний Сергей Игнашевич, согласившийся лишь в последний момент. Ветеран уже стал основным игроком сборной, выходя в старте в матчах с Австрией и Турцией. При этом Черчесов перевёл игру своей команды на другую схему с двумя центральными защитниками. Наверное, этот вариант в условиях острого дефицита центрдефов в сборной и является более удачным, но всё равно метания между схемами вызывают вопросы.
Также не совсем понятно, к какой игре пытается подвести Черчесов своих подопечных. Выход из обороны в атаку российской сборной обычно сопровождается забросами со своей половины поля, но в качестве основного форварда тренерский штаб использует Смолова, который борется за верховые мячи не так удачно, как Дзюба. Непонятен выбор и в пользу крайних полузащитников, нацеленных на навесы и прострелы. Опять же, Смолову тяжело бороться за верховые мячи, которые то и дело направляются в чужую штрафную.
Главные звёзды
При довольно скромном составе в сборной России есть и немало потенциальных звёзд. Конечно, самым перспективным из числа сборников является полузащитник ЦСКА Александр Головин, на которого, по слухам, претендуют и европейские топ-клубы. Похоже, что особый интерес к игроку проявляет «Ювентус», который даже планирует подписать Головина до окончания чемпионата мира. В ЦСКА он уже стал настоящим лидером, в сборной у Александра пока получается гораздо меньше. Возможно, именно на этом турнире он сможет раскрыть свой потенциал.
Стать звёздами российской сборной могут и братья Миранчуки. В «Локомотиве» они уже выиграли чемпионат России, став авторами настоящей сенсации (по российским меркам). В сборной Миранчуки пока тоже не полностью сумели проявить себя. Но, безусловно, тренерский штаб братьям-близнецам доверяет. Наверняка, оба получат достаточную игровую практику на турнире.
Главной ударной силой сборной должен стать Фёдор Смолов. Форвард «Краснодара», ставший вторым бомбардиром минувшего чемпионата России, фактически превратился в безальтернативный вариант, если команде нужно играть с подвижным нападающим. Смолов пока так и не перебрался в Европу, несмотря на слухи, но с желанием поиграть за границей у Фёдора проблем нет. Чемпионат мира станет для него шансом заинтересовать европейские клубы.
Наверное, пригодился бы сборной и Игорь Денисов, ставший чемпионом России в составе «Локомотива». Но Станислав Черчесов, чьи отношения с Денисовым испортились ещё во время совместной работы в «Динамо», даже не рассматривал кандидатуру опорника. В результате россияне остались фактически без чистого опорника-разрушителя, что делает перспективы национальной команды ещё более туманными.
Знакомые лица
В своих обзорных статьях, которые знакомят читателей с участниками чемпионата мира, мы рассказываем об игроках, выступавших в российском чемпионате. В случае со сборной России стоит пойти от обратного. Легионерами в составе национальной команды являются лишь двое – голкипер «Брюгге» Владимир Габулов и полузащитник «Вильярреала» Денис Черышев.
Черышев никогда не играл в России, а всю сознательную жизнь провёл в Испании, являясь воспитанником «Реала». В Мадриде стать игроком основы талантливому россиянину не удалось, но зато он неплохо чувствует себя в «Вильярреале». Ещё не мешали бы травмы, которые преследуют Черышева на протяжении всей карьеры!
Габулов лишь в конце прошлого сезона решился на переезд. Точнее, голкипер получил соответствующее предложение от «Брюгге». Бельгийцы заинтересовались опытным вратарём, ставшим одним из лидеров тульского «Арсенала». Габулову сразу было доверено место основного вратаря команды, но после серии неудачных матчей россиянин сел на скамейку запасных. Впрочем, это не помешало ему выиграть чемпионат страны в составе нового клуба.
Ориентировочный состав:
Чем занимаются перед ЧМ
Перед стартом чемпионатом мира за сборную России тревожно. Видимо, нервничают и сами игроки. В результате подготовительный период получился нервозным. Форвард «Арсенала» Артём Дзюба раскритиковал журналистов, которые, по мнению игрока, относятся к сборникам, как к врагам. В то же время Станислав Черчесов регулярно разговаривает с представителями прессы, не скрывая довольно высокомерного отношения. В общем, получилось как-то не слишком приятно. Большинство болельщиков сходятся во мнении, что активно поддерживать ТАКУЮ сборную нелегко. Народной её уже точно не назовёшь, но шанс для примирения ещё есть.
Сборная Саудовской Аравии
Место в рейтинге FIFA: 67
Самое удачное выступление в истории: 1/8 финала (1994)
Путь
Сборная Саудовской Аравии участвовала в финальных стадиях чемпионатов мира даже чаще, чем Россия. В то же время саудовские футболисты выходили в плей-офф, чего никогда не удавалось сделать россиянам. В связи с этим возникает резонный вопрос, а кто является фаворитом матча открытия Мундиаля?
Саудовцы довольно уверенно преодолели отборочный турнир. Стартовав в азиатской группе со второго раунда, они выиграли шесть матчей из восьми. В результате сборная Саудовской Аравии заняла в своей группе второе место и вышла в следующую стадию. Там саудовцам уже пришлось попотеть. Они опередили австралийцев, ставших третьими в своей группе, лишь за счёт дополнительных показателей. Таким образом сборной Саудовской Аравии удалось миновать стыковые матчи. Австралийцы же сыграли сперва с Сирией, а затем и с Гондурасом. Не факт, что Саудовской Аравии удалось бы выйти из этих стыков победительницей.
Саудовцы наравне с японцами были самыми результативными в отборочном турнире. В 10 матчах они забили 17 мячей. Правда, в обороне игра аравийцев не впечатлила: 10 пропущенных мячей в играх с Таиландом, Ираком, ОАЭ и другими командами азиатской группы вряд ли можно назвать хорошим результатом.
Стиль
Охарактеризовать стиль сборной Саудовской Аравии нелегко. У команды есть ярковыраженный лидер в атаке. Мохаммад Аль-Сахлави стал лучшим бомбардиром в азиатском отборочном турнире, забив 16 мячей. С аналогичным показателем отбор закончил и поляк Роберт Левандовски. Оба форварда стали самыми результативными игроками в квалификации. Правда, Аль-Сахлави забил восемь мячей в ворота Восточного Тимора.
В отборочном турнире и в товарищеских матчах сборная Саудовской Аравии охотно атаковала, оставляя свободные зоны. Но, наверное, на чемпионате мира саудовцы перестроят свою игру: в России смелый футбол саудовцев может привести к крупным поражениям.
Состав и подготовка к турниру
В сборной Саудовской Аравии ещё год назад не было ни одного игрока, выступающего в Европе. Но по ходу прошлого сезона футбольные власти Саудовской Аравии договорились с руководством Примеры. В итоге сразу трое игроков отправились в аренду в испанские клубы - Фахад Аль-Муваллад («Леванте»), Яхья Аш-Шехри («Леганес») и Салем Аль-Даусари («Вильярреал»). Сложно сказать, чему удалось научиться саудовцам в Испании: на поле они практически не выходили. Разве что положительно могли сказаться совместные тренировки, но результат эксперимента можно будет подводить уже после турнира в России.
У Саудовской Аравии на чемпионате мира будет довольно возрастная команда. В итоговой заявке оказалось лишь пять игроков, младше 25 лет. На роль лидеров помимо уже упомянутого бомбардира Мохаммада Аль-Сахлави претендуют многоопытные Осама Хавсави (135 матчей за сборную), Таисир Аль-Яссим (132 матча за сборную).
Ориентировочный состав:
Чем занимались перед ЧМ
Перед стартом чемпионата мира сборная Саудовской Аравии сменила главного тренера. В 2017 году контракт закончился у голландца Берта ван Марвейка, именно он вывел сборную на чемпионат мира. Но контракт с голландцем продлён не был. Затем на пост главного тренера аравийцы назначили Эдгардо Баусу, который возил Аргентину на прошлый Мундиаль. Но и он пробыл во главе сборной совсем недолго. В итоге в конце ноября 2017 года в качестве главного тренера был утверждён Хуан-Антонио Пицци. Ранее аргентинец выигрывал со сборной Чили Копа Америка, но не смог вывести «Ла Роху» на чемпионат мира.
Сборная Египта
Место в рейтинге FIFA: 45
Самое удачное выступление в истории: групповой турнир (1990)
Путь
Египтяне довольно уверенно пробились на чемпионат мира в Россию. Они стали одними из первых представителей Африки, обеспечивших себе поездку на Мундиаль.
Сборная Египта стартовала в квалификации со второго этапа. Там «фараоны» по сумме двух матчей обыграли сборную Чада со счётом 4:1. Без особого труда египтяне преодолели и заключительную стадию квалификации. Оказавшись в одной группе с Угандой, Ганой и Конго, египтяне заняли первое место в своей группе. Борьбы не получилось: разобранная Гана была несостоятельна, а Уганде ещё рановато мечтать о поездке на чемпионат мира. В итоге «фараоны» потерпели лишь одно поражение, а первую строчку за собой они сохраняли на протяжении всего турнира. В итоге Египет оформил досрочную квалификацию в предпоследнем туре, одержав домашнюю победу над Конго. Получилось весьма эффектно: соперник сравнял счёт за несколько минут до окончания основного времени, но в добавленные минуты навал хозяев сработал. В результате Салах реализовал пенальти и впервые с 1990-го года завоевал для своей команды путёвку в финальную стадию чемпионата мира.
Вклад Салаха действительно трудно переоценить. Лидер египетской сборной стал лучшим бомбардиром, забив пять мячей. Это – лучший показатель не только в своей национальной команде, но и во всём отборочном турнире африканской федерации.
Тренер
Хоть Салах и считается главным творцом успехов сборной Египта, ещё одним героем команды, вне всяких сомнений, является Эктор Купер. Аргентинец, который дважды выводил «Валенсию» в финал Лиги чемпионов, а затем ещё и успешно работавший с «Интером», с начала нулевых ушёл в тень. Сменив множество клубов и сборных, Купер остановился в Египте. Этот союз оказался успешным, с 2015 года аргентинец явно стал своим в северной Африке. Сборная Египта переживала кризис. С 2006 по 2010 годы египтяне трижды становились чемпионами континента, но после этого не могли даже преодолеть отборочный турнир. Купер, возглавив «фараонов», сразу привёз их к серебряным медалям континетального первенства, а затем ещё и был успешный отбор на чемпионат мира в Россию, только третий в истории страны.
Купер – настоящий максималист. Он явно не готов удовлетвориться программой-минимум. Весной аргентинец создал в мессенджере WhatsApp группу для своих игроков, которую назвал «четвертьфинал чемпионата мира». В этом и есть вся сущность аргентинского тренера. Он считает, что Египту действительно по силам пробиться в четвертьфинал. Да, Салах в этом сезоне действительно крут, но без Купера сборная Египта вряд ли была бы там, где она сейчас.
Состав и подготовка к турниру
Вопреки расхожему мнению, сборная Египта – это не только Мохаммед Салах. Так, почти половина всех сборников выступает в Европе. Главная проблема «фараонов» - вратарская позиция. Основной голкипер Ахмед Эль-Шенави получил травму колена, которая лишила его возможности сыграть в России. Видимо, пост номер один теперь займёт многоопытный капитан команды Эссам Эль-Хадари, который на чемпионате мира может установить новый рекорд. 45-летний голкипер может стать самым возрастным участником в истории мировых первенств. Наверняка, Купер выпустит Эль-Хадари на поле для того, чтобы тот установил новый рекорд.
Сразу семь игроков египетской сборной выступают в Англии. Помимо Салаха, форварда «Ливерпуля», в топ-клубе играет Мохамед Эль-Нани, защищающий цвета «Арсенала». В АПЛ минувший сезон также провели Али Габр, Ахмед Хегази (оба - «Вест Бром»), Рамадан Собхи («Хаддерсфилд»). Также в сборную были вызваны ещё два игрока из Чемпионшипа – второго по значимости дивизиона чемпионата Англии. Кроме того, в итоговую заявку Египта попали Махмуд Хассан (Касымпаша, Турция) и Амр Варда (ПАОК). Так что, не стоит думать, что «фараоны» приезжают в Россию с составом одного уровня с Саудовской Аравией. Речь идёт об очень крепкой команде с опытными исполнителями.
После успешной квалификации на чемпионат мира египтяне провели пять товарищеских матчей. Похвастаться подопечным Эктора Купера особо нечем: в свой актив они записали две ничьих и три поражения. При этом египтяне даже не сумели обыграть скромный Кувейт, что стало неприятным сюрпризом для поклонников сборной.
Ориентировочный состав
Чем занимались перед ЧМ
Всё внимание болельщиков перед чемпионатом мира было приковано к здоровью Салаха. Лучший бомбардир чемпионата Англии получил травму плеча в финале Лиги чемпионов против «Реала». История вызвала колоссальный резонанс, а защитнику «Реала» Серхио Рамосу, который и нанёс повреждение, даже стали поступать угрозы. Многие болельщики успели обвинить Рамоса в намеренном травмировании Салаха.
В итоге, по всей видимости, Салах всё-таки восстановится к старту чемпионата мира, но готовился к турниру бомбардир по индивидуальной программе. Египтяне разместились на время чемпионата мира в Грозном, где сразу попали в центр внимания местного населения. Естественно, что приветствовал гостей и главный болельщик Чечни – Рамзан Кадыров. По слухам, ради встречи с Кадыровым египетским футбольным чиновникам даже пришлось разбудить Салаха, отдыхавшего в гостинице. Но инцидент быстро замяли: египтяне теперь могут спокойно готовиться к чемпионату мира.
Сборная Уругвая
Место в рейтинге FIFA: 14
Самое удачное выступление в истории: победа (1930, 1950)
Путь
Отборочный турнир в латиноамериканской зоне – настоящий междусобойчик, в котором не так легко выйти победителем. В матчах по круговой системе со всеми командами континента получается своеобразная мини-Копа Америка. Уругвайцы со своей задачей справились на отлично. Лучше них в квалификации выступили только бразильцы, которые и вовсе задолго до окончания отборов гарантировали себе путёвку в Россию.
Что касается Уругвая, то «селеста» свою путёвку на турнир получила за тур до окончания квалификации. В итоге уругвайцы заняли итоговое второе место, одержав девять побед в 18 матчах. Лучшим бомбардиром квалификации КОНМЕБОЛ стал форвард «селесты» Эдинсон Кавани, забивший 10 мячей. Вообще, сборная Уругвая здорово проявила себя в атаке: больше неё забивали лишь бразильцы. И в этом нет ничего удивительного, учитывая отличный подбор игроков сборной Уругвая.
Стиль
В определённой степени игровой стиль сборной Уругвая можно сравнить с мадридским «Атлетико». Уругвайцы предпочитают действовать осторожно, но просто отлично разжимают свою «пружину» в контратаках. Главная задача «селесты» - отвоевать пространство для Кавани и Суареса, которые на двоих в сборной наколотили уже почти 100 мячей. Опаснейшим оружием латиноамериканцев остаются стандарты. Лучшее подтверждение – восемь голов капитана Диего Година в составе национальной команды. Не отстаёт от него и партнёр по оборе «Атлетико» Хосе Хименес, забивший уже пять мячей к своим 23 годам. Феноменальный показатель для центрального защитника!
Состав и звёзды: в сборной Уругвая назревает смена поколений. Все лидеры команды уже перешагнули 30-летний рубеж. Видимо, чемпионат мира в России будет для них последним шансом проявить себя на подобном турнире. Конечно, Кавани и Суарес ещё смогут съездить в Катар через четыре года, но вряд ли в 35-летнем возрасте они останутся главными действующими лицами.
Попытки омолодить состав пока не были успешными. Считаем лидеров сборной: Фернандо Муслера (голкипер, 31), Диего Годин (центральный защитник, 32), Мартин Касерес (крайний защитник, 31), Карлос Санчес (центральный полузащитник, 33), Кристиан Родригес (крайний полузащитник, 32), Луис Суарес и Эдинсон Кавани (нападающие, 31). В сборной появляются более молодые игроки, но кроме Хосе Хименеса выделить из них фактически некого.
При этом большинство сборников Уругвая играет в Европе. Исключение составляют лишь два игрока уругвайского «Пеньяроля», да несколько представителей клубов чемпионатов Мексики, Аргентины и Бразилии.
Тренер
Сборную Уругвая уже сложно представить без седовласого Оскара Табареса, который руководит командой с 2006 года. Но в последнее время Табарес сдал: сейчас наставнику уругвайской сборной приходится использовать трость, а зачастую он и вовсе находится в инвалидном кресле. Табаресу уже 71 год, пока он не объявлял о своём будущем, но велика вероятность, что после чемпионата мира легендарный уругвайский тренер уйдёт на пенсию. При нём сборная Уругвая выиграла Копа Америку (2011), а также дважды пробивалась в плей-офф чемпионата мира. На Мундиале в ЮАР (2010) уругвайцы и вовсе заняли четвёртое итоговое место.
Чем занимались перед ЧМ
После окончания квалификации уругвайцы провели пять товарищеских матчей. С поляками и австрийцами сборная Уругвая сыграла неудачно: ничья и поражение. Но эти матчи состоялись ещё в 2017 году. А непосредственно перед стартом ЧМ-2018 латиноамериканцы одержали три победы. В марте они обыграли Чехию (2:0) и Уэльс (1:0), а уже в июне ещё и разгромили Узбекистан (3:0).
Ориентировочный состав
Расклады в группе
Явным фаворитом группы A является Уругвай. И по составу, и по опыту выступления на таком уровне уругвайцы превосходят всех соперников. По всей видимости, борьба за вторую путёвку в плей-офф развернётся между Россией и Египтом. Но и Саудовская Аравия в такой группе «жизни» может преподнести сюрприз. Фаворитов среди претендентов на вторую путёвку в плей-офф нет.
Антон Мозговой, Rusfootball.info
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