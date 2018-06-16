Хорхе Сампаоли: Месси - преданный футболу человек, который всегда хочет победить

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли поделился впечатлениями от матча с Исландией в первом туре группового этапа ЧМ-2018 (1:1).- Пенальти – всегда возможность взятия ворот, что касается сегодняшнего удара, то с его помощью хотели выиграть. А так нам нужно было быть более креативными в первом тайме, для меня всегда определяющий характер носит первый тайм.- Оценить его работу достаточно сложно, матч неудобный, в котором увидели оборонительный футбол Исландии, дальше будем анализировать выступление каждого футболиста. Я знаю, что Лео - преданный футболу человек, который всегда хочет победить.