Брайан Руис: мы хорошо мотивированы перед матчем с Бразилией

Полузащитник сборной Коста-Рики Брайан Руис поделился ожиданиями от матча с Бразилией."Для нас важно сыграть хорошо завтра, мы хорошо мотивированы против такой сборной. У нас есть шансы выйти из группы, матч будет интенсивным, учтем качества бразильцев, но сделаем все возможное, чтобы победить. Завтра для нас слишком важный матч, чтобы говорить о надежде - у нас были шансы в первом матче, играли сильно в нападении в последние 15 минут, но завтра, уверен, мы сыграем хорошо. Нужно сосредоточиться и попытаться добиться нужно результата.Мы уважаем Бразилию как хорошего соперника, но всегда стремимся показать хорошую игру. В футболе может произойти все что угодно - мы играли с бразильцами два раза, но не выиграли, хотя выступали хорошо. Сейчас мы проделали большой путь и сделали все необходимое, чтобы подготовиться к матчу.Примерно в 10-11 часов вечера приходится задергивать занавески, чтобы можно было уснуть, зато это приятно и неожиданно. Но скоро придется уехать отсюда", - сказал игрок.