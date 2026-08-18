По информации источника, полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас пройдет медосмотр перед переходом в "Зенит" завтра, 19 августа.
Сообщается, что сегодня все стороны окончательно оформили трансфер игрока. Контракт будет рассчитан до 2031 года.
Карпукас - воспитанник "железнодорожников". На счету 24-летнего опорного хавбека 144 матча в красно-зеленой футболке, 6 забитых мячей и 5 голевых передач.
Источник: "Чемпионат"
Стало известно, когда Карпукас пройдет медосмотр для трансфера в "Зенит" - источник
Артем Карпукас близок к переходу в новый клуб.
Фото: ФК "Локомотив"