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Стало известно, когда Карпукас пройдет медосмотр для трансфера в "Зенит" - источник

Артем Карпукас близок к переходу в новый клуб.
Фото: ФК "Локомотив"
По информации источника, полузащитник "Локомотива" Артем Карпукас пройдет медосмотр перед переходом в "Зенит" завтра, 19 августа.

Сообщается, что сегодня все стороны окончательно оформили трансфер игрока. Контракт будет рассчитан до 2031 года.

Карпукас - воспитанник "железнодорожников". На счету 24-летнего опорного хавбека 144 матча в красно-зеленой футболке, 6 забитых мячей и 5 голевых передач.

Источник: "Чемпионат"

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