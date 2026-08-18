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"Оренбург" разгромил "Родину" в матче Кубка России

"Оренбург" добился крупной победы над московской "Родиной" во втором туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РПЛ
Встреча на "Арене Химки" завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Оренбуржцы вышли вперёд уже на третьей минуте благодаря голу Алешандре Жезуса. Вскоре положение хозяев осложнилось удалением Андрея Егорычева, который получил красную карточку на шестой минуте. Несмотря на игру в меньшинстве, "Родина" сумела восстановить равенство - на 34-й минуте отличился Иван Тимошенко.

Перед перерывом Андрей Касаджиков вновь вывел "Оренбург" вперёд. Во втором тайме преимущество гостей закрепил Дамиан Пуэбла: полузащитник забил на 76-й минуте, а спустя две минуты оформил дубль.

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