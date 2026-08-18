Каталонский клуб объявил о трансфере испанского футболиста в своих социальных сетях.
До официального подтверждения сделки появлялась информация, что стороны уже согласовали основные условия перехода. Гарантированная часть выплаты "Манчестер Сити" составит 60 млн евро.
Ещё 11 млн евро предусмотрены в качестве достижимых бонусов. Кроме того, соглашение включает дополнительные выплаты при выполнении определённых условий, поэтому итоговая стоимость трансфера Родри может превысить 71 млн евро.
Родри перешёл в испанский топ-клуб
"Барселона" официально сообщила о приобретении полузащитника Родри у "Манчестер Сити".
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