Родри перешёл в испанский топ-клуб

"Барселона" официально сообщила о приобретении полузащитника Родри у "Манчестер Сити".

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Каталонский клуб объявил о трансфере испанского футболиста в своих социальных сетях.



До официального подтверждения сделки появлялась информация, что стороны уже согласовали основные условия перехода. Гарантированная часть выплаты "Манчестер Сити" составит 60 млн евро.



Ещё 11 млн евро предусмотрены в качестве достижимых бонусов. Кроме того, соглашение включает дополнительные выплаты при выполнении определённых условий, поэтому итоговая стоимость трансфера Родри может превысить 71 млн евро.