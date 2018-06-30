Будущий главный тренер сборной Австралии встретился с болельщиками в Сочи

Тренер Грэм Арнольд, который возглавит сборную Австралии после чемпионата мира 2018 года, провел встречу с австралийскими болельщиками в Сочи.Главным тренером австралийцев на мировом первенстве является голландец Берт ван Марвейк, который занял свой пост в январе. В марте стало известно, что 54-летний Арнольд, возглавлявший последние четыре года австралийский "Сидней", станет наставником национальной сборной после чемпионата мира.Встреча Арнольда с болельщиками-соотечественниками состоялась на площадке летнего кинотеатра напротив стадиона "Фишт". Вход был открыт для австралийцев, которые могли задать вопросы будущему главному тренеру своей сборной и сфотографироваться с ним.Все места в кинотеатре были заняты, австралийцы с большим интересом отнеслись к данной встрече. "Арнольд поделился своим мнением о нынешней ситуации в сборной на чемпионате мира и немного рассказал о взглядах на будущее", - сказал ТАСС один из австралийцев, посетивших мероприятие.