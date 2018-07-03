Журналиста из Южной Кореи во время эфира поцеловали две русские болельщицы (видео)

Журналиста южнокорейского телеканала MBN Кваль-Йель Квона поцеловали две российские болельщицы во время прямого эфира.Журналист освещал один из матчей чемпионата мира—2018, проходящего в России. Во время работы в кадре к южнокорейскому корреспонденту подбежали две российские болельщицы и по очереди поцеловали.