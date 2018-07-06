Владимир Путин: "железный занавес" пал! Этот ЧМ разрушил все стереотипы о нашей стране

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 17:00 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 21:00 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Владимир Путин: "железный занавес" пал! Этот ЧМ разрушил все стереотипы о нашей стране

Президент России Владимир Путин заявил в Кремле на встрече с легендами мирового футбола заявил, что ЧМ способствовал улучшению международного отношения к России.

"Так сказать, "железный занавес" пал! Благодаря нашим дорогим гостям, приехавшим на турнир, все негативные стереотипы о России оказались разрушены. Также отмечу, так называемых, народных журналистов, которые работают в личном качестве в соцсетях. Все это в совокупности позволило добиться прекрасного праздника, который будут вспоминать еще долгие годы", — сказал Путин.

Life
Теги: Путин
Сегодня, 13:17
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№13 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 15:38) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: бородач
80% этой рухляди передвигающейся по нашим питарастическим дорогам нужно на свалку выкинуть,да свалок не хватит ---- китайской одеждой - курями-лебедями - соевой колбасой - бурдой из пальмового масла завалили народ -- и стало как в том советском фильме ---"" Питание-то все лучше, а здоровье-то все хуже.""

Надеюсь вы не из Москвы так пишете


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№12 Написал: Pafnuty (Сегодня, 15:26) #
  • 0
  •  (2)
online

Aнaльныx , даже от одного слова- Путин, коробит!
А если он реально,начнет действовать, то они сначала oбocутся, a потом oбocрутся! Ну или наоборот!
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: avnik море (Сегодня, 15:15) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: citrus63
Забыл сказать, какой ценой обошлась вся эта показуха.


Да-да, хотелось бы послушать счетную палату... )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№10 Написал: бородач счётная палата (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: guns111
Плохо все в стране. На улицах городов миллионы нищих россиян стоят в пробках. припарковаться негде, нищеброды везде свои машины понаставили.


80% этой рухляди передвигающейся по нашим питарастическим дорогам нужно на свалку выкинуть,да свалок не хватит ---- китайской одеждой - курями-лебедями - соевой колбасой - бурдой из пальмового масла завалили народ -- и стало как в том советском фильме ---"" Питание-то все лучше, а здоровье-то все хуже.""


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
№9 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:05) #
  • +2
  •  (4)

А в 91-м чего упало?

Видать, не то чего-то. А вот теперь - самое то!


--------------------
От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№8 Написал: spartak1975 (Сегодня, 15:03) #
  • -5
  •  (9)

Потешил свое самолюбие бездарь кгб шный и, как обычно, за чужой счет
Регистрация: 17.11.2009 [жалоба]
№7 Написал: Vanek Нусли (Сегодня, 14:59) #
  • +3
  •  (13)

Цитата: ластелинОвец
Чмо плешивое совсем связь с реальность потеряло. Диктатор

У анального задрота рвануло пукан)))
Регистрация: 29.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Он_вам_не_димон (Сегодня, 14:50) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Ура товарищи!!! 1984!! Атлант расправил плечи!!
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
№5 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 14:50) #
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
Чмо плешивое совсем связь с реальность потеряло. Диктатор.


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: guns111 Выборг (Сегодня, 14:49) #
  • 0
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Плохо все в стране. На улицах городов миллионы нищих россиян стоят в пробках. припарковаться негде, нищеброды везде свои машины понаставили.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№3 Написал: safonas (Сегодня, 14:45) #
  • +2
  •  (4)

ну все, теперь заживем


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Пал. И СПИД в нагрузку.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№1 Написал: citrus63 Самара (Сегодня, 14:21) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Забыл сказать, какой ценой обошлась вся эта показуха.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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