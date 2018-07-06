Владимир Путин: "железный занавес" пал! Этот ЧМ разрушил все стереотипы о нашей стране

Президент России Владимир Путин заявил в Кремле на встрече с легендами мирового футбола заявил, что ЧМ способствовал улучшению международного отношения к России."Так сказать, "железный занавес" пал! Благодаря нашим дорогим гостям, приехавшим на турнир, все негативные стереотипы о России оказались разрушены. Также отмечу, так называемых, народных журналистов, которые работают в личном качестве в соцсетях. Все это в совокупности позволило добиться прекрасного праздника, который будут вспоминать еще долгие годы", — сказал Путин.