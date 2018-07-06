Сборная Бельгии обыграла Бразилию и сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2018

Сборная Бельгии в Казани в матче 1/4 финала чемпионата мира одержала победу над командой Бразилии и в полуфинале сыграет с французами.Чемпионат мира-20181/4 финалаСтадион: Казань Арена (Казань, Россия)Фернандиньо, 14 (авт.), Де Бейне, 33, Аугусто, 79Бразилия: Алиссон - Силва, Миранда, Марселу, Фагнер - Коутинью, Паулинью, (Аугусто, 74), Фернандинью, Виллиан, (Фирмино, 46), - Жезус, (Коста, 62), Неймар.Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Компани, Фертонген - Менье, Феллаини, Витсель, Шадли, (Вермален, 83), - Де Брейн, Р. Лукаку, (Тилеманс, 88), Э. Азар.Предупреждения: Алдервейрельд, 51, Менье, 73, Фернандиньо, 86, Фагнер, 90