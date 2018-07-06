Сборная Бельгии обыграла Бразилию и сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2018

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 07.07 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
Подробнее

Новости партнеров

Сборная Бельгии обыграла Бразилию и сыграет с Францией в полуфинале ЧМ-2018

Сборная Бельгии в Казани в матче 1/4 финала чемпионата мира одержала победу над командой Бразилии и в полуфинале сыграет с французами.

Чемпионат мира-2018

1/4 финала

Стадион: Казань Арена (Казань, Россия)

Бразилия – Бельгия 1:2

Голы: Фернандиньо, 14 (авт.), Де Бейне, 33, Аугусто, 79

Бразилия: Алиссон - Силва, Миранда, Марселу, Фагнер - Коутинью, Паулинью, (Аугусто, 74), Фернандинью, Виллиан, (Фирмино, 46), - Жезус, (Коста, 62), Неймар.

Бельгия: Куртуа - Алдервейрелд, Компани, Фертонген - Менье, Феллаини, Витсель, Шадли, (Вермален, 83), - Де Брейн, Р. Лукаку, (Тилеманс, 88), Э. Азар.

Предупреждения: Алдервейрельд, 51, Менье, 73, Фернандиньо, 86, Фагнер, 90
Теги: Сборная Бельгии Сборная Бразилии
Вчера, 22:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
32
(3)
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
№32 Написал: BABA LUSYA (Вчера, 23:44) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: пушкин
Цитата: нетрал
европа сильнее в футболе чем остальной мир!

Но зрелищнее латиносы. Меня поразили Мексика, Колумбия, Перу, сегодня Бразилия..., играют в настоящий футбол, а Европа на результат. Поэтому понятно, почему сейчас рулит Старый свет.

Большинство латиносов играют в Европе! Просто у них больше индивидуальных понтов, а у европейцев командная игра!
Завтра все болеем за наших!
Регистрация: 8.09.2013 [жалоба]
№31 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:42) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Но зрелищнее латиносы. Меня поразили Мексика, Колумбия, Перу, сегодня Бразилия..., играют в настоящий футбол, а Европа на результат. Поэтому понятно, почему сейчас рулит Старый свет.

Не путай с болелами.Из оставшихся сборных, у Бельгии самая симпатичная игра. Латиносы никакие,к сожалению.


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№30 Написал: utekay Россия (Вчера, 23:41) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
мда...трудновато будет нам с Бельгией в финале играть confused


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№29 Написал: пушкин спб (Вчера, 23:39) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: нетрал
европа сильнее в футболе чем остальной мир!

Но зрелищнее латиносы. Меня поразили Мексика, Колумбия, Перу, сегодня Бразилия..., играют в настоящий футбол, а Европа на результат. Поэтому понятно, почему сейчас рулит Старый свет.


--------------------
У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№28 Написал: нетрал (Вчера, 23:36) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
европа сильнее в футболе чем остальной мир!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№27 Написал: guns111 Выборг (Вчера, 23:35) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Frankenstein
ещё бы лягушатников грохнули и было бы нормально.

прокинут,не волнуйся)

Цитата: sanyapytilin
Но полуфинал Франция - Бразилия смотрелся бы лучше...

Да пошел ты накуй путилин.Составы посмотри


--------------------
ЗЕНИТ.
ЮВЕНТУС.
АРСЕНАЛ.
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
№26 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Вчера, 23:27) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Бразилия минимум была достойна доп. времени.
PS: зато Неймар не симулировал, почти.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№25 Написал: Брюзга Рязань (Вчера, 23:23) #
  • +1
  •  (7)
online

По правде говоря, думал, что Бразилия дожмёт. Немного не хватило. Бывает. Бельгийцев с победой. )
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№24 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Вчера, 23:15) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Жаль бразилию(((
Регистрация: 29.08.2012 [жалоба]
№23 Написал: Bumbarash Москва (Вчера, 23:13) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Согласен! Переходим на чемпионат Европы!
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: TAJIRAT татарстан (Вчера, 23:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
в каждом матче побеждает тактика.финал непредсказуем!
Регистрация: 12.02.2011 [жалоба]
№21 Написал: ПавКо Тушино-М (Вчера, 23:07) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: realist12
Бельгия хлопнет Францию в полуфинале.

или хлопнется? smirk
(СОРРИ):
- после бритов е6ануть лягушатников - Что может быть лучше? )))))


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№20 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:04) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Но полуфинал Франция - Бразилия смотрелся бы лучше...


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№19 Написал: realist12 (Вчера, 23:04) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Рубин»
Бельгия хлопнет Францию в полуфинале.
Регистрация: 21.06.2016 [жалоба]
№18 Написал: cadallero555 (Вчера, 23:04) #
  • -9
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: plast
нужно увелчивать количесто слотов на следующий чм для европы

А Азии?. РФ как-никак до 1/4 дошла...
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№17 Написал: And70 СССР (Вчера, 23:03) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
На мой взгляд, лучший матч этого чемпионата на сегодняшний день. С удовольствием посмотрел.
Регистрация: 24.11.2010 [жалоба]
№16 Написал: sanyapytilin (Вчера, 23:01) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Европейские полуфиналы...жаль, Бразилию


--------------------
Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:01) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Чемпионом должна стать команда из этой части сетки, посмотрите какие сильные команды надо пройти до финала.

Англию вычеркиваешь?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: sparwik53 Виктор (Вчера, 23:00) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Чемпионом должна стать команда из этой части сетки, посмотрите какие сильные команды надо пройти до финала.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№13 Написал: Blessing Спб (Вчера, 23:00) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Бразильцы такие же разъепаи, как наши (только играть умеют), а пока гром не грянет, самбу танцуют. И конечно же, не везло: дядя Стёпа Куртуа кураж поймал.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№12 Написал: plast Спб (Вчера, 22:59) #
  • +2
  •  (6)

осталось только европа))) нужно увелчивать количесто слотов на следующий чм для европы , а то несколько сильных сборных не доехало до этого. У Бельгийцев были конечно хорошие шансы но всё равно не верилось что оыбграют
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№11 Написал: ПавКо Тушино-М (Вчера, 22:59) #
  • +7
  •  (9)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: cadallero555
Ну что? Осталось узнать только соперника сборной Хорватии по полуфиналу.

гыы... не ст0ит так торопиться на Нашем ЧМ-2018 wink

ВПЕРЕД, РОССИЯ!!!
(вторую "уровневую команду" мы психологически бы не выдержали... а так еще Будем посмотреть, млять)))


--------------------
...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Spartacus1971 (Вчера, 22:59) #
  • -7
  •  (15)
Болеет за:
«Спартак»
СБОРНАЯ БЕЛЬГИИ ОБЫГРАЛА БРАЗИЛИЮ

Да нет конечно же,они не могли обыграть самую сильную команду мира,бразилы показали выдающийся футбол,но бездарь Фернандиньо сломал всю игру,Каземиро ключевая потеря.Бразилия сама проиграла к сожалению,сколько моментов загубили,ну и воротчик спас их много раз.Франция рада сейчас,такую команду они просто вынесут.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№9 Написал: styh Советский Союз (Вчера, 22:59) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
«Локомотив»
Отличный матч. Бельгию с выходом в сл. раунд.


--------------------
ФК Локомотив 36635.
Люди как свечи....Одни горят, другие в жо....... у.
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
№8 Написал: MAG554 UdSSR (Вчера, 22:57) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
много рекордов у нас побито. видимо и чемпион будет новый
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Вчера, 22:57) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Неймар ты нас слышишь?))Молодцы бельгийцы,отправили домой хваленую Бразилию,ещё бы лягушатников грохнули и было бы нормально.
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: cadallero555 (Вчера, 22:57) #
  • -4
  •  (18)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну что? Осталось узнать только соперника сборной Хорватии по полуфиналу.
Регистрация: 16.12.2017 [жалоба]
№5 Написал: acetophenon Пискарёвка (Вчера, 22:56) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Европейский футбол - лучший в мире.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
№4 Написал: zenit47 СПБ (Вчера, 22:56) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Бельгия выйграет этот чемпионат
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
№3 Написал: P.V. МОбл (Вчера, 22:55) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Не забить такие моменты, просто пи3дец, Бразилия


--------------------
ЦСКА
Регистрация: 14.03.2008 [жалоба]
Вернуться назад   1 2   Следующая страница
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.