Кевин Де Брёйне: шанс выйти в финал ЧМ выпадает раз в жизни

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брёйне, забивший победный мяч в ворота сборной Бразилии и признанный лучшим игроком четвертьфинального матча чемпионата мира, поделился своими впечатлениями на пресс-конференции, передаёт из Казани корреспондентРоман Гуськов.- Мы немного изменили тактику, рискнули, оставив Лукаку далеко впереди в надежде на то, что он сможет создавать моменты, учитывая, что Марсело и Фагнер оставят пространство на флангах. Во втором тайме наше изменение игры пошло им на пользу. Последние 15 мину были испытанием для нашего характера. Команда билась не покладая рук, чтобы победить.- Мне неважно, где играть, я стараюсь внести вклад любым способом. Но если я играю низко, мне тяжелее оказаться перед воротами. Я пытался делать игру команды спокойной, чтобы партнёры играли расслабленно. Я пытаюсь контролировать команду. Мои партнёры видят, что я отдаю всего себя, так и должно быть.- Это потрясающая команда. Как всегда в полуфинале не будет слабых команд. Разница между командами минимальна. Мы попробуем сделать всё и физически, и психологически.Мы смогли добиться чего-то прекрасного. Конечно, мы гордимся выходом в полуфинал. Мы одна из сильнейших 4-х команд и рады этому, но когда подходите так близко к финалу, вы сделаете всё, чтобы выйти в главный матч, который будет смотреть весь мир. Такой шанс выпадает раз в жизни.