Янне Андерссон: если бы Берг забил, игра сложилась иначе

- С тех пор как команда вышла в четвертьфинал, вы показывали прекрасный результат против сильных команд. Что сегодня пошло не так?

- Не уверен, что что-то пошло не так. Мы не смогли показать лучший уровень, о котором я говорил ранее. Возможности у них были небольшие. Они контролировали мяч и забили с углового. Нам пришлось догонять, играть против команды с 5 защитниками. Берг бил головой, но вратарь отбил. Если бы он забил, все сложилось иначе. В целом, у Англии было мало возможностей. Но они все равно были лучше на поле. Я поздравляю соперника.



- Вы сказали, что вы не вышли на лучший уровень. Почему так?

- Сложно сказать. На скамейке запасных было много игроков для выбора. Да, я разделяю ваши впечатления. Мы не чувствовали себя энергично, как раньше. Наши первые замены были хорошими, можно было их сделать пораньше. Но мы ждали, смотрели, что может произойти. Нам нужно было что-то менять.



- В конце матча вы передали записки игрокам. Что там было в них?

- Времени еще было много, мы играли в полную силу. Мы говорили о том, кто и на какой позиции должен играть. Под конец матча мы дали газу.



- Достаточно ли хороша Англия для победы на мундиале?

- Да. Они сильные, тяжелые, хорошо организованные. Надо отдать должное их тренеру, команда показывает хороший футбол. Они способны дойти до конца.



- У вас было достаточно много возможностей в конце. Что скажете об игре Берга? И что скажете по поводу вашего контракта?

- Берг бил по воротам, но вратарь был на высоте. Он прекрасно сыграл. Можно было стараться делать еще что-то, но вратарь соперника был хорош. Берг отлично играл, но не сумел забить. Но он внес большой вклад в игру команды. Что касается меня, то этот вопрос обсудим в другой раз. Мой контракт действует еще 2 года.



- Почему эта Англия добилась успеха в отличие от предыдущих?

- Не особенно интересно говорить о том, что было в прошлом. Я не следил за успехами команды в прошлом. Сейчас Англия – тяжелый соперник. Они играют наподобие нас. У них сильная оборона. Я очень уважаю Саутгейта.



- Почему пропустили после стандарта?

- Мы были готовы к этому. Но соперник подготовился еще лучше. Нам надо проанализировать все, посмотреть статистику, видео. Я всегда делаю упор на стандарты, но нам не повезло. Иногда получается, что у соперника все хорошо. Я расстроен. Матч был у нас в руках, и мы могли что-то придумать в первые 30 минут.



- Какие эмоции от турнира?

- Всегда можно сделать что-то по-другому. Сегодня нам было сложно. Мы после пропущенного гола нашли в себе мужество, была возможность забить… Мы дошли до четвертьфинала, прекрасно показали себя. У нас не получилось победить сегодня. Спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживали нас на стадионах.



Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал о причинах поражения своей команды в матче против Англии в 1/8 финала чемпионата мира.