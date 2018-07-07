Янне Андерссон: если бы Берг забил, игра сложилась иначе

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония


Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 21:00 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Янне Андерссон: если бы Берг забил, игра сложилась иначе

Янне Андерссон: если бы Берг забил, игра сложилась иначеГлавный тренер сборной Швеции Янне Андерссон рассказал о причинах поражения своей команды в матче против Англии в 1/8 финала чемпионата мира.

- С тех пор как команда вышла в четвертьфинал, вы показывали прекрасный результат против сильных команд. Что сегодня пошло не так?
- Не уверен, что что-то пошло не так. Мы не смогли показать лучший уровень, о котором я говорил ранее. Возможности у них были небольшие. Они контролировали мяч и забили с углового. Нам пришлось догонять, играть против команды с 5 защитниками. Берг бил головой, но вратарь отбил. Если бы он забил, все сложилось иначе. В целом, у Англии было мало возможностей. Но они все равно были лучше на поле. Я поздравляю соперника.

- Вы сказали, что вы не вышли на лучший уровень. Почему так?
- Сложно сказать. На скамейке запасных было много игроков для выбора. Да, я разделяю ваши впечатления. Мы не чувствовали себя энергично, как раньше. Наши первые замены были хорошими, можно было их сделать пораньше. Но мы ждали, смотрели, что может произойти. Нам нужно было что-то менять.

- В конце матча вы передали записки игрокам. Что там было в них?
- Времени еще было много, мы играли в полную силу. Мы говорили о том, кто и на какой позиции должен играть. Под конец матча мы дали газу.

- Достаточно ли хороша Англия для победы на мундиале?
- Да. Они сильные, тяжелые, хорошо организованные. Надо отдать должное их тренеру, команда показывает хороший футбол. Они способны дойти до конца.

- У вас было достаточно много возможностей в конце. Что скажете об игре Берга? И что скажете по поводу вашего контракта?
- Берг бил по воротам, но вратарь был на высоте. Он прекрасно сыграл. Можно было стараться делать еще что-то, но вратарь соперника был хорош. Берг отлично играл, но не сумел забить. Но он внес большой вклад в игру команды. Что касается меня, то этот вопрос обсудим в другой раз. Мой контракт действует еще 2 года.

- Почему эта Англия добилась успеха в отличие от предыдущих?
- Не особенно интересно говорить о том, что было в прошлом. Я не следил за успехами команды в прошлом. Сейчас Англия – тяжелый соперник. Они играют наподобие нас. У них сильная оборона. Я очень уважаю Саутгейта.

- Почему пропустили после стандарта?
- Мы были готовы к этому. Но соперник подготовился еще лучше. Нам надо проанализировать все, посмотреть статистику, видео. Я всегда делаю упор на стандарты, но нам не повезло. Иногда получается, что у соперника все хорошо. Я расстроен. Матч был у нас в руках, и мы могли что-то придумать в первые 30 минут.

- Какие эмоции от турнира?
- Всегда можно сделать что-то по-другому. Сегодня нам было сложно. Мы после пропущенного гола нашли в себе мужество, была возможность забить… Мы дошли до четвертьфинала, прекрасно показали себя. У нас не получилось победить сегодня. Спасибо всем нашим болельщикам, которые поддерживали нас на стадионах.

Rusfootball.info
Теги: Сборная Швеции Сборная Англии
Сегодня, 19:31
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№2 Написал: Agasphere Москва (Сегодня, 19:43) #
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Да вот. Не отросли яйца у шведской бабушки.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: РостовПапа (Сегодня, 19:33) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Вратаря надо было нормального выпускать
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
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