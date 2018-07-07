Денис Глушаков: если побеждаем хорватов - после игры бреют меня налысо

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков пообещал, что побреется налысо, если сборная России обыграет Хорватию в сегодняшнем матче 1/4 финала чемпионата мира."Рядовой болельщик из Миллерово Денис Глушаков верит в сборную России. Друзья, если побеждаем - после игры бреют меня налысо", - написал хавбек в своем Инстаграме.