Форвард "Аль-Насра" Дуран принял решение по переходу в "Зенит" - источник

Нападающий Джон Дуран, принадлежащий саудовскому "Аль-Насру" и выступающий на правах аренды за "Фенербахче", отреагировал на предложение "Зенита".
Фото: Getty Images
По информации источника, футболист дал своё согласие на переход. Петербургский клуб находится в стадии активных переговоров с "Аль-Насром", и стороны постепенно приближаются к достижению соглашения.

Арендное соглашение футболиста с турецким клубом действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Дуран принял участие в 20 матчах в составе "Фенербахче", забил пять мячей и оформил два ассиста на партнёров.

"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке в чемпионате России. РПЛ для петербургской команды возобновится 27 февраля домашним матчем с "Балтикой".

Источник: "Чемпионат"

