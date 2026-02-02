Форвард "Аль-Насра" Дуран принял решение по переходу в "Зенит" - источник

По информации источника, футболист дал своё согласие на переход. Петербургский клуб находится в стадии активных переговоров с "Аль-Насром", и стороны постепенно приближаются к достижению соглашения.
Арендное соглашение футболиста с турецким клубом действует до 30 июня 2026 года. В текущем сезоне Дуран принял участие в 20 матчах в составе "Фенербахче", забил пять мячей и оформил два ассиста на партнёров.
"Зенит" с 39 баллами в активе идёт на второй строчке в чемпионате России. РПЛ для петербургской команды возобновится 27 февраля домашним матчем с "Балтикой".
Источник: "Чемпионат"
Фото: Getty Images