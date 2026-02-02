Сафонов проведёт второй матч подряд в основе "ПСЖ"

Российский вратарь Матвей Сафонов начнет матч 20-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга" в стартовом составе "ПСЖ".

Фото: ФК "ПСЖ"

Встреча начнется в 22:45 по московскому времени.



"ПСЖ": Сафонов, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Барколя, Мбай, Маюлу.



Для 26-летнего голкипера это будет второй подряд матч с первых минут. Ранее Сафонов вышел в основном составе "ПСЖ" в игре Лиги чемпионов против "Ньюкасла".



В этом сезоне Сафонов провёл за парижан пять матчей, в которых пропустил четыре гола.