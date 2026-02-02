Бывший игрок "Динамо" прокомментировал дебют Макарова за "Кайсериспор"

"Радует, что его выпустили на поле. Это значит, что тренер на него рассчитывает. Ему нужно дать время, чтобы он привык к команде", - сказал Семшов в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 1 февраля, крайний нападающий Денис Макаров дебютировал за "Кайсериспор" в матче 20-го тура турецкой Суперлиги. Российский игрок вышел на поле на 60-й минуте игры против "Галатасарая" (0:4) и получил желтую карточку на первой добавленной к основному времени встречи минуте.
Напомним, Макаров покинул московское "Динамо" 27 января.