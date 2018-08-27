Смолов пошутил над своим промахом в четвертьфинале Чемпионата Мира (видео)

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов в шуточной форме прокомментировал свою неудачу в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала чемпионата мира против Хорватии (2:2, пенальти - 3:4), после которой сборная России была вынуждена прекратить выступление на турнире.