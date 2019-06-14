Златко Далич: Россия действительно стала моей мечтой

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич представил книгу "Россия нашей мечты" о выступлении своей команды на ЧМ-2018.

"Очень приятно всех здесь видеть и быть в России, через год после замечательного события — чемпионата мира. Россия действительно стала моей мечтой, и это было лучшим результатом нашей сборной, а мне посчастливилось быть тренером этой команды.

Я до сих пор проживаю эти эмоции и ощущаю гордость за результат. Наша маленькая страна прожила самые счастливые моменты. Это нам дал футбол. Я очень счастлив тем, что произошло. Сейчас прошёл ровно год с первого матча, и день был просто супер.

В этой книге — благодарность игрокам, сборной, семье, и всем болельщикам сборной Хорватии", - цитирует Далича Sport24.
Теги: Далич Сборная Хорватии
Сегодня, 12:08
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