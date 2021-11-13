"Выходить и играть на ничью с Хорватами очень опасно. Ребята будут играть на максимальный результат, на победу. Если в конце будет ничья, то ничего страшного. Она нам тоже позволит занять первое место", - цитирует Булыкина "РБ Спорт".
Напомним, сборной России для выхода на Чемпионат мира в Катаре достаточно не проиграть Хорватии в последнем матче квалификации. Прямо сейчас сборная занимает 1-е место в группе H, на 2 очка опережая Хорватию.
Встреча пройдет в хорватском Сплите уже в это воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Москве.
Булыкин - о матче сборной против Хорватии: выходить и играть на ничью очень опасно
Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от решающего матча сборной России в квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.
Фото: ТАСС