Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гана
0 - 2 0 2
УругвайЗавершен
Южная Корея
2 - 1 2 1
ПортугалияЗавершен
Камерун
1 - 0 1 0
БразилияЗавершен
Сербия
2 - 3 2 3
ШвейцарияЗавершен
Реклама лига ставок Сделать ставку

Игрок Ганы Амарти: увидели, что Уругваю нужен гол и оборонялись. Если мы не можем выйти в 1/8, пусть и они не пройдут

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник сборной Ганы Даниэл Амарти рассказал, что для его команды было принципиально не пустить в плей-офф ЧМ-2022 Уругвай.
Фото: Getty Images
"Мы фокусировались на этой игре и хотели победить, но потом увидели, что Уругваю нужен гол, чтобы пройти дальше. И я сказал команде: "Да, нам нужно забить сейчас, но и им – тоже. Поэтому будем обороняться. Если мы не можем выйти в плей-офф, то и они пусть не пройдут", - цитирует Амарти Sports.ru.

Напомним, сборная Уругвая в заключительном туре группового этапа ЧМ-2022 обыграла Гану (2:0). Однако южноамериканцам не хватило этой победы для выхода в плей-офф, поскольку в параллельной встрече Южная Корея сумела победить Португалию (2:1). В результате уругвайцам не хватило одного забитого мяча и они вылетели с турнира.


Сборная Ганы Сборная Уругвая
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Сербией и вышла в плей-офф чемпионата мира
02 декабря
Камерун на последних секундах вырвал победу в матче с Бразилией, но все равно вылетел из группы ЧМ
Гранат: верю, что Испания могла специально проиграть Японии ради легкой сетки
Агент Ломовицкого: Александр возвращается в "Рубин". Это его решение
Роналду: один из южнокорейцев говорил, чтобы я поскорее уходил на замену. Я сказал ему заткнуться 4
Сборная Сербии за 10 минут перевернула ход игры со Швейцарией и вышла вперед
Дани Алвес стал самым возрастным игроком сборной Бразилии в истории чемпионатов мира. В мае ему исполнилось 39
Шакири вывел Швейцарию вперед в матче с Сербией
Тренер Южной Кореи: посвящаем победу над Португалией народу Кореи
Игрок Ганы Амарти: увидели, что Уругваю нужен гол и оборонялись. Если мы не можем выйти в 1/8, пусть и они не пройдут 7
Сантуш: игрок Южной Кореи оскорблял Роналду и выгонял его с поля 7
"Локомотив" пожелал удачи Ондуа перед матчем с Бразилией, выложив его фото с Миранчуком
Влахович и Митрович - в основе сборной Сербии. Основной голкипер Швейцарии Зоммер пропустит игру
39-летний Дани Алвес - в старте сборной Бразилии на матч с Камеруном
Луис Суарес заплакал после вылета Уругвая с чемпионата мира 2