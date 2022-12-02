Игрок Ганы Амарти: увидели, что Уругваю нужен гол и оборонялись. Если мы не можем выйти в 1/8, пусть и они не пройдут

Полузащитник сборной Ганы Даниэл Амарти рассказал, что для его команды было принципиально не пустить в плей-офф ЧМ-2022 Уругвай.
"Мы фокусировались на этой игре и хотели победить, но потом увидели, что Уругваю нужен гол, чтобы пройти дальше. И я сказал команде: "Да, нам нужно забить сейчас, но и им – тоже. Поэтому будем обороняться. Если мы не можем выйти в плей-офф, то и они пусть не пройдут", - цитирует Амарти Sports.ru
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Напомним, сборная Уругвая в заключительном туре группового этапа ЧМ-2022 обыграла Гану (2:0). Однако южноамериканцам не хватило этой победы для выхода в плей-офф, поскольку в параллельной встрече Южная Корея сумела победить Португалию (2:1). В результате уругвайцам не хватило одного забитого мяча и они вылетели с турнира.