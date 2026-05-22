Тренер Англии исключил Палмера и Фодена из заявки на ЧМ-2026
Сегодня, 00:34
Главный тренер сборной Англии Томас Тухель не включил Коула Палмера и Фила Фодена в заявку команды на чемпионат мира 2026 года.
Как сообщает The Sun, решение связано не с игровыми качествами футболистов, а с их влиянием внутри коллектива.
По данным источника, немецкий специалист при формировании состава уделял большое внимание характерам игроков и атмосфере в раздевалке. Тухель считает, что Палмер и Фоден не подходят под требования нынешней сборной Англии.
При этом тренер сделал ставку на более опытных и авторитетных футболистов. В заявку команды вошли защитник "Ньюкасла" Дэн Бёрн и хавбек "Брентфорда" Джордан Хендерсон, которых Тухель считает важными фигурами для коллектива.
+2