Иран обвинил США в дискриминации перед ЧМ-2026

Вокруг участия сборной Ирана на чемпионате мира - 2026 возник новый скандал.

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Как пишет The New York Times, часть официальной делегации страны столкнулась с проблемами при въезде в США. По информации источника, американские власти не одобрили визы более чем десяти представителям иранской стороны. Среди тех, кто не получил разрешение на въезд, оказался и президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж.



На этом фоне иранская сторона обратилась в ФИФА. В Тегеране считают действия США дискриминационными и требуют реакции со стороны международной федерации.



При этом вопрос участия самой национальной команды в турнире не стоит. Ранее представители Ирана заявляли, что футболисты и тренерский штаб получили необходимые документы для поездки на мировое первенство.