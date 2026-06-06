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Игрок сборной Ирака был задержан после прибытия на ЧМ-2026

Неприятный инцидент произошёл со сборной Ирака после прибытия в США на чемпионат мира.
Фото: Getty Images
Как сообщает As, нападающий национальной команды Аймен Хусейн был задержан в аэропорту Чикаго. По информации источника, футболиста удерживали около семи часов. Несмотря на попытки представителей иракской делегации урегулировать ситуацию на месте, добиться его немедленного освобождения не удалось, поэтому команда отправилась в гостиницу без игрока.

Позже выяснилось, что причиной задержания могла стать ошибка при проверке документов. По данным СМИ, Хусейна могли спутать с другим гражданином Ирака, который находится в розыске.

После дополнительной проверки американские правоохранительные органы убедились, что к футболисту нет претензий, и разрешили ему присоединиться к сборной.

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