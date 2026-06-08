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Возле базы сборной Англии на ЧМ-2026 произошла стрельба
Сегодня, 10:18
Возле тренировочной базы сборной Англии на чемпионате мира 2026 года произошла стрельба, в результате которой пострадали девять человек.
Фото: Сборная Англии
Об этом сообщает The Athletic. По информации издания, полиция получила вызов после сообщений о стрельбе на Трост-авеню в Канзас-Сити, штат Миссури, утром в субботу. После прибытия на место происшествия сотрудники обнаружили большую расходящуюся толпу.
В результате инцидента три взрослые женщины получили ранения и были госпитализированы. Позже стало известно, что девять взрослых обратились в местные больницы с травмами, не угрожающими жизни.
Инцидент произошёл в десяти минутах езды от базы сборной Англии. Подозреваемые не были задержаны, но полицейские продолжали патрулировать местность. База сборной Англии на чемпионате мира по футболу находится в одном из самых опасных городов в США: общий показатель насильственных преступлений в Канзасе составляет 1,3 тысячи на 100 тысяч человек.
На ЧМ-2026 сборная Англии сыграет в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля.
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Сборная Англии
ЧМ-2026
Опубликовал:
Максим Фомченков
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