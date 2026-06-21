Тренер Туниса подвёл итог выступлению команды в матче с Японией

Эрве Ренар, главный тренер сборной Туниса, прокомментировал поражение команды от Японии во 2-м туре группового этапа чемпионата мира 2026 года.

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"Мы были слишком мягкими в обороне. Игроки старались и не сдавались, но мы столкнулись с командой, значительно превосходящей нас.

Тунисцы проиграли японцам со счётом 0:4 и лишились шансов на выход в плей-офф мирового первенства.В такие трудные моменты необходимо держаться. Нам понадобится гордость, чтобы провести третий матч наилучшим образом", — приводит слова Ренара beIN Sports.Тунис с 0 очков замыкает турнирную таблицу группы F. За выход в следующую стадию из этого квартета борются Нидерланды (1-е место, 4 очка), Япония (2-е место, 4 очка) и Швеция (3-е место, 3 очка).В заключительном туре группового этапа Тунис сыграет с Нидерландами, а Япония — со Швецией. Оба матча пройдут 26 июня и начнутся в 02:00 мск.