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Экс-футболист "Зенита" оценил игру Дугласа Сантоса на чемпионате мира
Сегодня, 14:01
Бывший игрок "
Зенита
" Валерий Цветков положительно оценил выступление Дугласа Сантоса в составе сборной Бразилии на чемпионате мира 2026 года.
Фото: Getty Images
По мнению ветерана петербургского клуба, защитник уверенно выглядит на турнире и справляется с высоким уровнем конкуренции.
- Сантос - молодец! На чемпионате мира не теряется и не тушуется. Дай бог, чтобы так и продолжал, чтобы никакого спада не было, - приводит слова Цветкова
"Матч ТВ"
.
Дуглас Сантос принял участие в обоих стартовых матчах бразильской команды на турнире. Сначала подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с Марокко (1:1), а затем разгромили Гаити со счётом 3:0.
В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии встретится с Шотландией.
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Дуглас Сантос
Сборная Бразилии
Опубликовал:
Дмитрий Кондратьев
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