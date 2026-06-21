Экс-футболист "Зенита" оценил игру Дугласа Сантоса на чемпионате мира

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- Сантос - молодец! На чемпионате мира не теряется и не тушуется. Дай бог, чтобы так и продолжал, чтобы никакого спада не было, - приводит слова Цветкова "Матч ТВ"

По мнению ветерана петербургского клуба, защитник уверенно выглядит на турнире и справляется с высоким уровнем конкуренции.Дуглас Сантос принял участие в обоих стартовых матчах бразильской команды на турнире. Сначала подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с Марокко (1:1), а затем разгромили Гаити со счётом 3:0.В заключительном туре группового этапа сборная Бразилии встретится с Шотландией.