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На чемпионате мира футболист украл у арбитра часы во время матча

Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса оказался в центре необычного эпизода во время матча чемпионата мира против Турции.
Фото: Getty Images
В концовке первого тайма между футболистами вспыхнула стычка, в ходе которой защитник турецкой команды Мерих Демирал случайно задел арбитра Ивана Бартона. После контакта с руки судьи слетели часы и остались лежать на газоне.

Пока игроки продолжали выяснять отношения, Галарса заметил часы, поднял их и надел себе на руку. Вернуть их владельцу удалось лишь после перерыва.

Примечательно, что главным действующим лицом встречи Галарса стал не только из-за истории с часами. Именно его точный удар уже на второй минуте принёс парагвайцам минимальную победу над Турцией.

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