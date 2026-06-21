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Легионер ЦСКА: Неймар заслужил быть на ЧМ - мы сравниваем его с Пеле

Бразильский игрок ЦСКА Жоао Виктор высказался о вызове Неймара в сборную на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
Футболист заявил, что Неймар заслужил вызов на текущий мундиаль, несмотря на повреждение.

"Безусловно, Неймар заслуживает место в сборной Бразилии. У него невероятные показатели в национальной команде - мы даже сравниваем его с великим Пеле.
Даже несмотря на небольшое повреждение Неймар заслужил вызов на чемпионат мира, ведь он очень много сделал для нашей сборной", - сказал Виктор "Чемпионату".

Неймар выступает в "Сантосе" с конца января 2025 года. В текущем сезоне за клуб атакующий полузащитник провел 15 матчей, забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи. Трансферная стоимость 34-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 8 миллионов евро.

В конце мая игрок получил травму икроножной мышцы, но был вызван в сборную на ЧМ-2026. Неймар не принял участие в матчах группового этапа с Марокко и Гаити.

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