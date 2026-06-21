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Тренер сборной Испании оценил состояние игроков после матча с Кабо-Верде

Тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о состоянии команды после ничьей с Кабо-Верде.
Фото: Getty Images
Испанский специалист заявил, что команда хочет показать свои способности в следующем матче.

"Команда раздражена, они очень взвинчены. Это хорошо. Если бы матч закончился со счётом 2:0 или 3:0, анализ был бы другим.

Никакого давления нет. Мы жаждем вернуться на поле, изменить ход и вернуть тот дух, который был у нас раньше", - передает слова де ла Фуэнте AS.

15 июня европейская национальная команда сыграла вничью с Кабо-Верде со счетом 0:0.

Сегодня, 21 июня, сборная Испании встретится с Саудовской Аравией в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира. Встреча пройдет на "Мерседес-Бенц Стэдиуме". Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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