Матч ЧМ-2026 находится под угрозой срыва - L’Equipe

Матч сборных Франции и Ирака на ЧМ-2026 могут перенести.

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Источник сообщает, что в Филадельфии в день игры ожидаются гроза и дождь. Согласно протоколу ФИФА, матч обязан быть прерван при ударе молнии в пределах 8 миль (12,87 км) от стадиона. В этом случае проводится эвакуация болельщиков и футболистов, встреча может быть продолжена только спустя полчаса после остановки.



Матч в рамках второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Ирака запланирован 23 июня. Встреча должна пройти на стадионе "Линкольн Файненшел Филд". Начало - в 00:00 по московскому времени.



Источник: L’Еquipe