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Испания громит Саудовскую Аравию после первого тайма

Завершился первый тайм матча сборных Испании и Саудовской Аравии на ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
После первого тайма европейская национальная команда ведет со счетом 3:0. Голом отличился правый вингер Ламин Ямаль, дубль оформил нападающий Микель Оярсабаль.

На данный момент сборная Испании занимает первое место в турнирной таблице группы H, Саудовская Аравия располагается на третьей строчке.

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