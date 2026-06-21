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Бельгия
22:00
ИранНе начат

Канчельскис дал прогноз на матч Бельгия - Иран

Сборная Бельгии считается фаворитом предстоящего матча с Ираном, однако лёгкой прогулки для европейской команды ждать не стоит.
Фото: ФИФА
Таким мнением поделился бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис.

- Думаю, что Бельгия победит. Со скрипом, но победит. Такие команды, которым тяжело дается группа, потом могут оказаться в четвертьфинале или даже полуфинале турнира, - приводит слова Канчельскиса "Спорт-Экспресс".

Матч между национальными командами Бельгии и Ирана состоится 21 июня. Старт встречи запланирован на 22:00 по московскому времени.

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