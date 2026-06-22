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Защитник ЦСКА признался, что смотрит все матчи ЧМ-2026

Защитник ЦСКА Матеус Рейс признался, что внимательно следит за событиями чемпионата мира 2026 года и старается не пропускать матчи турнира.
Фото: ФИФА
По словам футболиста, особый интерес у него вызывают выступления сборной Бразилии.

- Я посмотрел все игры чемпионата мира, особенно следил за Бразилией. Нам, профессиональным игрокам, важно следить за чемпионатом мира. Смотреть за уровнем, - цитирует Рейса "Спорт-Экспресс".

Кроме того, защитник высказался о Неймаре, который пока не появлялся на поле на турнире. По мнению игрока ЦСКА, опытный форвард остаётся важной фигурой для бразильской сборной и способен помочь команде в следующих матчах чемпионата мира.

ЧМ-2026 проходит с 11 июня в США, Канаде и Мексике.

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