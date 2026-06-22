Игрок "Краснодара" помог Кабо-Верде отобрать очки у Уругвая

Сборная Уругвая вновь не смогла одержать первую победу на чемпионате мира 2026 года.

Фото: ФИФА

Во втором туре команда Марсело Бьелсы упустила преимущество в матче с Кабо-Верде - 2:2.



Первыми отличились африканцы. На 21-й минуте счёт открыл полузащитник "Краснодара" Кевин Ленини. Ещё до перерыва уругвайцы сумели перевернуть ход встречи: сначала Максимилиано Араухо восстановил равновесие, а в компенсированное к первому тайму время Агустин Каноббио вывел свою команду вперёд.



Однако удержать победный результат южноамериканцам не удалось. На 61-й минуте Элио Варела вновь сделал счёт равным и принёс Кабо-Верде важное очко.