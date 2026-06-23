Барбоза заявил, что Роналду не готов выходить в стартовом составе Португалии

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К сожалению, Роналду сегодня выйдет в стартовом составе. Хотя мы видим, что он не готов. Очень многие игроки находятся не в своей лучшей физической форме", — передаёт слова Барбозы "Матч ТВ"

Барбоза также выразил сожаление по поводу данного ожидаемого решения главного тренера португальцев Роберто Мартинеса, так как, по его мнению, Криштиану не готов выходить в старте."Это будет непростая игра. Узбекистан — хорошая команда, это показал матч с Колумбией, где счёт не соответствует содержанию встречи. Португалия не показала свой уровень в игре с ДР Конго, а эта команда слабее Узбекистана. Сегодня наша команда должна забирать три очка, иначе они не задержатся в США.В первом туре Португалия сыграла вничью 1:1 с ДР Конго, Узбекистан со счётом 1:3 проиграл Колумбии. Матч между сборными Португалии и Узбекистана пройдёт сегодня, 23 июня, на "NRG Стэдиум" в Хьюстоне, штат Техас, США. Начало — в 20:00 мск.