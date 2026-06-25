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Марокко обыграло Гаити и вышло в плей-офф ЧМ-2026

Сборная Марокко одержала победу над Гаити в заключительном матче группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу африканской команды.

В составе победителей отличились Ашраф Хакими, Исмаэль Сайбари, Суфьян Рахими и Жессим Яссин. У гаитян гол записал бывший нападающий "Локомотива" и "Зенита" Вильсон Изидор, ещё один мяч марокканцы пропустили после автогола голкипера Яссина Буну.

По итогам группового этапа сборная Марокко набрала семь очков и финишировала на втором месте в группе C, обеспечив себе выход в плей-офф. Гаити с одним набранным баллом замкнула турнирную таблицу квартета.

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