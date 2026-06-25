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Бразилия разгромила Шотландию и вышла в плей-офф с первого места

Сборная Бразилии уверенно переиграла Шотландию в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Встреча завершилась победой пятикратных чемпионов мира со счётом 3:0.

Главным героем встречи стал Винисиус Жуниор, оформивший дубль. Ещё один мяч в ворота шотландской команды отправил Матеус Кунья.

Этот успех позволил Бразилии финишировать на первом месте в группе C с семью набранными очками и напрямую выйти в плей-офф мирового первенства. Шотландцы с тремя баллами завершили групповую стадию на третьей строчке.

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